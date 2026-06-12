A dos meses del homicidio de Vica Monteros en Córdoba: entre el recuerdo y el pedido de justicia

La querella y familiares del arquitecto que fue brutalmente asesinado en su casa de barrio Alberdi, en Córdoba Capital, confían en los avances de la investigación contra el único imputado del caso, Maximiliano Sallito.

Víctor Hugo "Vica" Monterios era tucumano y vivía en Córdoba, en donde se recibió de arquitecto y vivía en barrio Alberdi.

El 12 de abril de este año, Maximiliano Sallito estuvo en el domicilio de Víctor Hugo "Vica" Monteros , en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, y lo atacó salvajemente con un arma blanca por la espalda hasta quitarle la vida. Para ocultar lo sucedido, intentó incendiar el lugar y escapó. Los vecinos alertaron a la Policía, que llegó antes de que el fuego se propagara, y constataron que se trató de un crimen.

Tras dos meses de ausencia de "Vica", en diálogo con C5N, el abogado querellante Martín Maine contó detalles de los avances de la causa que cuenta con un único sospechoso. "Homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y odio a la orientación sexual, -en concurso ideal-, hurto y daño", describió sobre la imputación de Sallito, de 27 años, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Bouwer.

La investigación, a cargo de Guillermo González de la Fiscalía de Instrucción, Distrito 1, Turno 2, se encuentra en la etapa penal preparatoria, en la que continúa la recolección de pruebas, entre las que la querella expuso las cuentas de X del imputado (@maxisallito, @maxisallito1), desde donde Sallito publicaba o compartía mensajes de odio contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, lo que sustenta la incorporación del agravante como crimen de odio.

Según relató el abogado, se ordenaron pericias interdisciplinarias, psicológicas y psiquiátricas que se concretaron la semana pasada y, durante la corriente, se realizaron algunas más solo de carácter psicológico con las que evaluarán la capacidad del imputado para enfrentar un juicio. "Como parte de la querella, considero, claramente, que se trata de una persona imputable", señaló Maine, mientras se esperan los resultados.

En ese sentido, al repasar lo sucedido esa noche, el letrado argumentó que el agresor de Vica era totalmente consciente de sus actos. "Es que después de haber cometido el homicidio, con 37 puñaladas, incendió la casa para ocultar las pruebas", afirmó y agregó que no hubo participación de terceros, por lo que Sallito actuó solo.

Maine explicó las expectativas que tienen sobre la resolución de la investigación y señaló que confían en que la Justicia resuelva de acuerdo con todas las pruebas. "Yo no creo que haya otra condena que no sea cadena perpetua. Son tres agravantes de homicidio calificado: alevosía, ensañamiento y crimen de odio, que se explica en el móvil, en la subjetividad del homicida", concluyó el abogado.

El recuerdo de la familia y los amigos de Vica

Luciana, hermana de Víctor, lo recordó en diálogo con C5N: "Tenía una alegría especial, de esas que iluminan cualquier lugar al que llegan. Era cariñoso, inteligente, generoso y siempre encontraba la manera de hacer sentir bien a los demás", comentó.

Oriundo de Tucumán, cada vez que Vica regresaba a sus tierras abrazaba a su familia y compartía tiempo con ellos. "Tengo muy presentes esos momentos en los que se preparaba para salir, nos prestaba su perfume, se acomodaba el cabello y decía entre risas: 'Lista, hermanas Monteros, esta noche es nuestra'", señaló.

Foto Vica Monteros4 Vica siempre muy pendiente de sus afectos, añoraba visitar Tucumán para reecontrarse con ellos. Gentileza Luciana Monteros

"Era muy atento y siempre encontraba la manera de estar presente. A papá lo llamaba los fines de semana o cuando estaba de viaje; podían pasar horas hablando del país, de economía y de política. Disfrutaban profundamente de esas conversaciones", subrayó su hermana respecto al vínculo con su padre, y resaltó que la relación con su madre, Ofelia, también era muy fuerte, al igual que con el resto de sus hermanos y sobrinos.

"Hace casi veinte años se fue de Tucumán. Córdoba lo enamoró y allí construyó su hogar. Empezó de cero, estudió, terminó su carrera de Arquitectura y construyó una vida llena de afectos, proyectos y sueños", relató Luciana sobre la vida de Vica en lo que fue su hogar durante casi la mitad de su vida y en donde también formó una nueva familia, la de sus amigos y amigas.

Foto Vica Monteros3 (2) Vica forjó amistades profundas y duraderas. Gentileza Luciana Monteros

En sus años en La Docta encontró una carrera, nuevas pasiones y deportes que lo llevaron a echar raíces. "Le gustaba mucho el fútbol, compartir encuentros con amigos y disfrutar de los momentos simples de la vida. Con el tiempo formó una enorme familia elegida en Córdoba. Tenía amigos de la facultad, del trabajo, del crossfit y de otros espacios. Quienes lo conocieron saben que era una persona que generaba vínculos sinceros y duraderos", explicó.

En cuanto a su rol como arquitecto, Luciana mencionó que tenía muchos proyectos por los cuales trabajaba a diario y aseguró: "Amaba profundamente su profesión. Estaba lleno de proyectos, ideas e ilusiones. Uno de los que más entusiasmo le generaba era 'Lumo', un proyecto hermoso que estaba desarrollando junto a su amiga y colega, Salomé, y del que hablaba con verdadera pasión".

Foto Vica Monteros3 (1) La peluquería de Luciana Monteros, en la que Vica ayudó en el proyecto con sus conocimientos en arquitectura. Gentileza Luciana Monteros

Además, con sus conocimientos, colaboraba con sus familiares y amigos. "A mí me ayudó con los planos de mi peluquería, con ideas de diseño, imagen y marketing. Mi cabañita también tiene mucho de él. Siempre estaba dispuesto a dar una mano, a pensar soluciones y a entusiasmarse con nuestros emprendimientos", añadió Luciana y sumó: "Cuando venía a Tucumán decía entre risas: 'Voy a ver mis obras'. Y era verdad. Sentía cada uno de nuestros proyectos como propios".

Defensor de la educación como herramienta de progreso, Vica incentivaba a su gente a aprender para ser libre. "Creía profundamente en el valor de la educación y del pensamiento crítico. Una vez me dijo algo que nunca olvidé: 'Hay algo más importante que la plata y es tu libertad mental. Estudiar te ayuda a pensar, a reflexionar. Eso es invaluable'", expresó su hermana.

Foto Vica Monteros3 Vica se recibió de arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba. Gentileza Luciana Monteros

El legado de Vica Monteros: "Libre, generoso, alegre, luchador y profundamente humano"

"Esperamos que la Justicia pueda determinar con claridad lo ocurrido y que se tengan en cuenta todas las circunstancias que rodearon este crimen. Valoramos los avances que se han producido hasta el momento. Como familia seguimos acompañando el proceso judicial y confiamos en que la Justicia continúe actuando con responsabilidad", manifestó Luciana en cuanto a los avances de la investigación.

"Hoy nos deja rotos. Como familia tratamos de acompañarnos unos a otros para seguir adelante", contó sobre el vacío que dejó la ausencia de Vica y lo recordó como era. "La mejor manera de honrar a Vica es recordarlo por cómo vivió: libre, generoso, alegre, luchador y profundamente humano. Ese es el legado que nos dejó y que nadie podrá quitarnos. Victor construía mucho más que edificios: construía sueños, vínculos y futuro. ¡Justicia por Vica!".