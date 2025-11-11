Qué dice la autopsia de Débora Bulacio, la mujer asesinada por su pareja en Necochea La mujer tenía 38 años y había ido a pasar un fin de semana junto a su pareja Ángel Andrés Gutiérrez, quien fue imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Por







Débora Bulacio Del Valle tenía 38 años y era mamá de tres hijos. Redes sociales

Según la autopsia de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años que fue asesinada este pasado fin de semana en un camping en la localidad bonaerense de Necochea, ella fue golpeada y estrangulada de manera manual. Además, el informe indicó que sufrió heridas superficiales porque alguien arrastró su cuerpo.

Durante la tarde de este martes, se encontró el cuerpo sin vida de Bulacio Del Valle semienterrado cerca del predio donde había sido vista por última vez, el pasado sábado por la noche. De acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer presentaba heridas que serían defensivas y corresponderían a una pelea a corta distancia.

Para los investigadores del caso, la hipótesis principal es que Ángel Andrés Gutiérrez, la pareja de Bulacio Del Valle, la asesinó y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, ya que se dejó un rastro que marcó el lugar específico en el que fue encontrado el cuerpo de la mujer que tenía 38 años de edad.

Débora Bulacio Necochea desaparecida Redes sociales Además, las imágenes de una cámara de seguridad colaboraron con los investigadores para encontrar a Bulacio Del Valle. "No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos, que hicieron un análisis muy detallado”, aseguró Walter Pierrestégui, el fiscal encargado del caso.

Los investigadores estiman que la ventana temporal en la que se habría cometido el asesinato de Débora se ubica entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, detalló el fiscal.

Bulacio Del Valle había viajado desde la localidad bonaerense de Villa Cacique para pasar el fin de semana en un camping de Necochea junto a su pareja, Gutiérrez. El sábado por la noche envió un último mensaje de voz dirigido a una de sus hijas diciéndole que la amaba. Al día siguiente, ya no contestó su teléfono y sus familiares denunciaron su desaparición, por lo que se activó un operativo para encontrarla. El desenlace fue el más temiblo. Finalmente, Bulacio Del Valle había sido asesinada y el principal sospechoso es su pareja. Gutiérrez fue encontrado haciendo dedo al costado de la ruta mientras intentaba abandonar la ciudad. Fue detenido e imputado por el delito “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”.