Tragedia en Mallorca: un argentino murió en el incendio de un edificio de departamentos Tenía 58 años y trabajaba como socorrista en un hotel de la zona. El fuego, que se habría originado por un cortocircuito en una heladera, dejó un total de dos fallecidos y dos heridos graves. Por Agregar C5N en









Las dos víctimas perdieron la vida por inhalación de humo al quedar atrapados en un pasillo. Redes sociales

Un argentino de 58 años murió en un incendio que se produjo en un edificio de departamentos de Magaluf, uno de los principales destinos turísticos de la isla española de Mallorca. En la tragedia también falleció una mujer británica de 68 años que residía en otro departamento del mismo complejo.

El hombre, que trabajaba como socorrista en un hotel de la zona, fue hallado sin vida en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado sobre la calle Martín Ros García. La causa del fuego sería un presunto cortocircuito en una heladera, según las primeras informaciones.

La Guardia Civil detalló que "ambos fueron encontrados en una zona común del edificio y la principal hipótesis indica que fallecieron intoxicados por la densa humareda mientras intentaban escapar de las llamas".

Los investigadores trabajan para confirmar formalmente sus identidades mediante huellas dactilares, análisis de ADN o con la colaboración de familiares. El jefe de Bomberos del lugar aseguró ante la prensa: "Lo peor ha sido el humo".

Embed El Jefe del Servicio de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado el complejo operativo de actuación desplegado desde primera hora de la mañana para combatir el fuego.



«Lo peor ha sido el humo@BombersdeMca pic.twitter.com/wQeqLx7Pya — Ajuntament de Calvià - Ayuntamiento de Calvià (@_Calvia) June 11, 2026 Cómo se habría originado el fuego en Mallorca Según la Agencia Noticias Argentinas, se sabe que el siniestro comenzó alrededor de las 5 en la tercera planta de un edificio residencial de nueve pisos ubicado en la zona de Torrenova, dentro del municipio de Calvià. Varios residentes intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del edificio, especialmente a los pisos superiores.

Unas 27 personas tuvieron que ser atendidas por el servicio de emergencia tras el llamado de auxilio. Las autoridades reportaron que hay dos personas más internadas en grave estado y dos en estado leve en el Hospital Son Espases de Palma.