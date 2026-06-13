Tragedia en Mallorca: quién era el argentino que murió heroicamente en un incendio El guardavidas de 58 años falleció mientras intentaba rescatar a sus vecinos, ya que quedó atrapado por el humo y el fuego que afectaron el edificio de departamentos. Llevaba varias temporadas trabajando en la isla española. Por Agregar C5N en









Se incendió la tercera planta de un edificio en la calle Martín Ros García, una de las principales zonas turísticas de la localidad. Redes sociales

El argentino que falleció trágicamente en el incendio de un edificio de departamentos en la isla de Mallorca, en España, cuando quedó atrapado y murió presuntamente intoxicado por el humo, fue identificado como Adrián, aunque su apellido todavía no se reveló de manera oficial.

El guardavidas de 58 años vivía hace varias temporadas en la isla española, y murió heroicamente este sábado por la madrugada mientras ayudaba a rescatar a los vecinos del edificio que habitaba en Magaluf, una localidad costera del municipio de Calvià.

Adrián tenía 58 años, era argentino y desde hacía varios años trabajaba como guardavidas en Mallorca El socorrista se desempeñaba como guardavidas en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa, un hotel 4 estrellas frente a las playas del Mediterráneo. "También bailaba, era un muy buen compañero", recordó una de sus compañeras de trabajo a Clarín. Además, trascendió que el hombre también ejercía como masajista.

Las autoridades del Consulado argentino en Palma de Mallorca confirmaron que la hermana de la víctima ya arribó a la isla para iniciar los trámites correspondientes, a la espera de que la Guardia Civil complete las pericias de ADN para la entrega del cuerpo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario de Mallorca (@diariodemallorca) Cómo fue el incendio en Mallorca donde murió un argentino El fuego empezó a las 5:23 de la mañana (hora de España) en una vivienda ubicada en la tercera planta del complejo residencial. De acuerdo con las primeras hipótesis, el siniestro empezó por un cortocircuito en una heladera.

A pesar de los intentos de los residentes por apagar el fuego, la situación se salió de control y el humo bloqueó los accesos: Adrián fue encontrado en las escaleras del noveno piso, donde murió mientras trataba de evacuar y alertar a los demás sobre la combustión. En el mismo pasillo también falleció una mujer de nacionalidad británica, y una veintena de personas resultaron heridas y afectadas por el humo. El siniestro obligó a la evacuación de urgencia de 22 departamentos, afectando en total a 44 vecinos. Ante la gravedad del hecho, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial.