Femicidio en Necochea: hallaron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio

Los restos estaban enterrados en las inmediaciones del cámping donde la mujer pasó el fin de semana con su novio, Ángel Gutiérrez, quien está imputado por femicidio doblemente agravado. Fue asesinada a golpes.

La víctima fue asesinada a golpes por su novio.

Se confirmó que el cuerpo encontrado en el camping Miguel Lillo, en Necochea, es de la joven Débora Damaris Bulacio Del Valle, que era intensamente buscada desde el fin de semana.

La víctima tenía 38 años, sufrió violencia de género extrema de parte de su pareja Ángel Gutiérrez, que se encuentra detenido y fue imputado por femicidio doblemente agravado.

Los restos estaban enterrados en el perímetro del lugar de esparcimiento y tienen signos de violencia de puños. La investigación está a cargo del fiscal Walter Pierrastegui, quien ordenó la inmediata detención de Gutiérrez. En la audiencia indagatoria del lunes, el sospechoso se negó a declarar.

La investigación

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, detallaron que la víctima fue asesinada a golpes de puño. La desmayó a golpes y luego la asesinó, según fuentes de la investigación.

Además, se investiga si el femicida usó algún elemento contundente para el delito, y si la sometió con algún otro elemento para que no gritara pidiendo ayuda. El cuerpo presenta golpes previos al deceso y otros golpes post mortem.

La denuncia fue radicada por los familiares de Bulacio, quienes observaron que el sábado Gutiérrez había regresado del camping pero la mujer no. Trascendió que la víctima le mandó un mensaje a su hija donde le comentó que había sufrido violencia de parte de él.

Luego de varios procedimientos en el establecimiento y en las zonas aledañas se encontraron prendas con sangre que eran de la víctima.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

