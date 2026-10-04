Luján: alojamientos colapsados y precios récord por la llegada del papa León XIV

Con las 1.800 plazas hoteleras agotadas, los dueños de departamentos cercanos a la basílica ofrecen alquileres a precios desorbitantes para la visita del sumo pontífice en noviembre. ¿Cuánto cuesta hospedarse en Luján?

A las 10 de la mañana de l 11 de noviembre está prevista la misa central de León XIV en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La llegada del papa León XIV a la Argentina, y en especial su visita a la Basílica Nuestra Señora de Luján, no solo tiene un peso religioso y simbólico: también implica un movimiento económico y social de gran escala. Con las 1.800 plazas hoteleras de la ciudad agotadas y alquileres privados que superan los $15 millones , la presencia del Pontífice tracciona la economía local al potenciar sectores como el turismo, la logística, la gastronomía y el comercio minorista. A la par, el operativo de seguridad y organización moviliza fuerzas federales y provinciales,

El despliegue involucra a toda la industria del turismo: hospedajes colmados en Luján y alrededores, traslados masivos hacia la provincia de Buenos Aires, servicios de gastronomía y comercios locales que esperan un boom de consumo. Se calcula que miles de fieles y visitantes internacionales llegarán para participar de las celebraciones, lo que convierte a la visita en un motor de ingresos extraordinarios para hoteles, restaurantes, transporte y operadores turísticos.

“Descanso León” , “La casa del papa” o “Vista exclusiva a la visita del Papa” son algunos de los nombres de las propiedades en los anuncios de las plataformas de alquileres temporarios como Booking.com y Airbnb, con alojamientos ubicados a pocos metros de la Basílica de Luján . La opción más cara y que se hizo viral por su precio desorbitante cuesta $15. 553.643 la noche. Se trata de una casa de dos dormitorios con camas dobles, situada frente a la capilla San Juan de Dios.

En Airbnb, los alojamientos más alejados del centro de Luján se ofrecen entre US$ 500 y US$ 2.500 por noche , mientras que las residencias estudiantiles ubicadas frente a la Basílica pueden llegar a costar hasta US$ 5.500 . Cuanto más cerca del templo, más se disparan las tarifas, reflejando la presión de la demanda por la visita del Papa León XIV.

A su vez, el Municipio de Luján lanzó una convocatoria abierta para que instituciones, organizaciones y vecinos puedan ofrecer alojamiento y servicios durante la visita del Papa. Centros de jubilados , sociedades de fomento , espacios culturales y particulares con casas , quintas o departamentos disponibles pueden inscribirse en servicios.lujan.gob.ar .

La comuna se encarga de verificar la identidad de quienes se registren, aunque el valor final del hospedaje queda sujeto al acuerdo directo entre oferentes y visitantes.

La llegada de León XIV a Luján se espera para el miércoles 11 de noviembre, donde a las 10 de la mañana celebrará la misa central en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, epicentro espiritual y multitudinario de su visita. Antes, a primera hora, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal, y luego de la ceremonia religiosa se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la despedida oficial. Allí, a las 13:30, se realizará el acto protocolar previo a su partida hacia Lima, Perú, prevista para las 14:00.

La visita del Sumo Pontífice funciona como un verdadero catalizador económico donde el turismo se potencia con la llegada de peregrinos y visitantes extranjeros; la logística se expande con traslados, servicios de transporte y organización de eventos; la gastronomía se beneficia con el aumento del consumo en bares, restaurantes y puestos callejeros; y el comercio minorista aprovecha la afluencia masiva de público.

Operativo de seguridad y logística

El otro gran eje es el operativo de seguridad y organización. La presencia de un Sumo Pontífice moviliza a fuerzas federales, provinciales y municipales, con despliegues que incluyen controles de acceso, coordinación de tránsito y dispositivos especiales. A esto se suma la infraestructura necesaria para las misas multitudinarias, pantallas, sonido, asistencia médica y voluntariado.

Para la visita en noviembre, el Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV, que se desarrollará del 8 al 11 de ese mes.

El organismo funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina. A su vez, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete y será ad honorem.

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Para la coordinación de seguridad y emergencias fue asignado Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional.

Mientras que el área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, actualmente titular de la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.