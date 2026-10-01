1 de octubre de 2026 Inicio
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Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

El espacio reunirá horarios, accesos, encuentros y recomendaciones para quienes quieran participar de las celebraciones previstas durante la estadía del sumo pontífice y consultar novedades de la organización de la jornada.

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León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

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Desde este jueves, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) habilitó el portal elpapaenargentina.com.ar para concentrar datos sobre la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre en distintos puntos del país. La herramienta reúne información sobre celebraciones, encuentros, accesos y pautas prácticas para facilitar la participación de los fieles.

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El nuevo canal digital permitirá consultar las novedades que publique la organización antes y durante la estadía, con datos vinculados al cronograma de cada jornada y a las condiciones de ingreso para las actividades oficiales previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres puntos centrales del recorrido papal.

El papa León XIV prepara su primera visita oficial a la Argentina.

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La plataforma también concentrará cambios que surjan en la organización de los encuentros masivos, un aspecto relevante ante la convocatoria de voluntarios prevista en los principales escenarios del itinerario, donde cada actividad contará con indicaciones específicas sobre modalidades de acceso para quienes necesiten conocer cómo participar y dónde presentarse, según el área que tenga a cargo.

Durante su permanencia en Buenos Aires, el pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica, instalada en el Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, donde además contará con un ámbito reservado para reuniones privadas fuera del programa público previsto durante sus jornadas en la ciudad, sin cámaras ni transmisión pública.

Los designados para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional formalizó una estructura específica para coordinar la preparación estatal del viaje papal mediante el Decreto 1127/2026, publicado en el Boletín Oficial, que estableció una Unidad Ejecutora Especial Temporaria bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una titular y cinco responsables operativos.

La conducción quedó en manos de Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, quien asumirá esta tarea ad honorem y mantendrá su cargo actual. El esquema incorpora además áreas dedicadas a coordinación ejecutiva, logística, seguridad, protocolo y apoyo legal dentro del organismo.

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV.

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV.

Las cinco coordinaciones estarán a cargo de Macarena María Orani, Leandro Ariel Cano, Héctor Pedro Carlos Cajida, Lucas Navaridas y Alejandro Patricio Amaro, quienes mantendrán sus actuales responsabilidades mientras integran el dispositivo estatal destinado a acompañar la planificación de la visita, según el área que tenga a cargo.

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El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

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