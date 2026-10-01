Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina El espacio reunirá horarios, accesos, encuentros y recomendaciones para quienes quieran participar de las celebraciones previstas durante la estadía del sumo pontífice y consultar novedades de la organización de la jornada. Por Agregar C5N en









León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Web

Desde este jueves, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) habilitó el portal elpapaenargentina.com.ar para concentrar datos sobre la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre en distintos puntos del país. La herramienta reúne información sobre celebraciones, encuentros, accesos y pautas prácticas para facilitar la participación de los fieles.

El nuevo canal digital permitirá consultar las novedades que publique la organización antes y durante la estadía, con datos vinculados al cronograma de cada jornada y a las condiciones de ingreso para las actividades oficiales previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres puntos centrales del recorrido papal.

El papa León XIV prepara su primera visita oficial a la Argentina. Vatican News. La plataforma también concentrará cambios que surjan en la organización de los encuentros masivos, un aspecto relevante ante la convocatoria de voluntarios prevista en los principales escenarios del itinerario, donde cada actividad contará con indicaciones específicas sobre modalidades de acceso para quienes necesiten conocer cómo participar y dónde presentarse, según el área que tenga a cargo.

Durante su permanencia en Buenos Aires, el pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica, instalada en el Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, donde además contará con un ámbito reservado para reuniones privadas fuera del programa público previsto durante sus jornadas en la ciudad, sin cámaras ni transmisión pública.

Los designados para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina El Gobierno nacional formalizó una estructura específica para coordinar la preparación estatal del viaje papal mediante el Decreto 1127/2026, publicado en el Boletín Oficial, que estableció una Unidad Ejecutora Especial Temporaria bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una titular y cinco responsables operativos.