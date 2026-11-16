Último día de León XIV en Sudamérica: multitudinaria misa en Lima y despedida rumbo al Vaticano El Sumo Pontífice culmina su primer viaje apostólico en la región, donde durante once días recorrió diez ciudades y tres países. Presidirá la eucaristía de cierre en la Base Aérea Las Palmas ante miles de fieles. Se espera su llegada a Roma el martes a las 6:45 (hora argentina). Por Agregar C5N en









El papa León XIV culmina su visita en Latinoamérica.

El papa León XIV culminará este lunes en Perú su sexta y última jornada de su viaje apostólico en Sudamérica, que lo llevó previamente a visitar Uruguay y Argentina. Su principal actividad se centrará en la misa que oficiará en Lima, para luego por la tarde partir rumbo a Roma.

La agenda oficial inició con un nuevo gesto de cercanía pastoral al acudir a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados donde se encontró con las religiosas y compartió una reunión con los residentes de la tercera edad.

El evento central del día tendrá lugar a partir de las 12:30 (hora argentina) en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, donde presidirá la Santa Misa de despedida ante una multitud estimada en más de un millón de fieles.

El papa León XIV ante fieles en Perú. Durante once días recorrió diez ciudades y tres países. EWTN News La visita de León XIV a Perú fue más que especial, ya que volvió a las tierras donde desarrolló más de dos décadas de labor religiosa y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Concluida la celebración eucarística en Las Palmas, la comitiva papal se trasladará hacia la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú.

A las 15:15 se realizará la ceremonia oficial de despedida junto a autoridades civiles y eclesiásticas en la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú, donde le pondrá fin a una visita histórica para latinoamericana.