Tras su gira por América Latina, el Papa llamó a recuperar el diálogo y cuestionó la violencia en el debate público. También habló de las diferencias políticas entre Javier Milei y Francisco.

Tras su gira por América Latina , el papa León XIV pidió terminar con los discursos de odio y la violencia en el debate público, y llamó a recuperar la capacidad de diálogo incluso entre quienes piensan distinto. “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento” , sostuvo durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba desde Lima hacia Roma.

Las declaraciones fueron realizadas ante cerca de 80 periodistas que viajaban en la parte trasera de la aeronave, luego de las preguntas de los cronistas argentinos sobre su relación con el presidente Javier Milei y la posibilidad de una visita al país.

El Pontífice advirtió que la polarización puede deteriorar los vínculos sociales hasta trasladarse incluso al ámbito familiar, donde puede generar “una incapacidad de hablar” y de encontrar puntos de encuentro. En ese sentido, defendió la construcción de puentes y la reconciliación como caminos para superar las divisiones.

“Me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip , podemos pensar de otra forma”, expresó. Y agregó que, pese a las diferencias, es posible buscar soluciones pensando en el bien común.

Durante el intercambio con los periodistas argentinos, León XIV también se refirió a sus encuentros con Javier Milei y a la relación que el mandatario mantuvo con su antecesor, el papa Francisco, pese a las diferencias ideológicas entre ambos.

“Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, señaló.

El Papa aclaró que su mensaje no busca intervenir en las disputas políticas ni ubicarse dentro de un espacio ideológico. “Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político”, remarcó.

Sobre el contenido de sus conversaciones con Milei, contó que hablaron del respeto por el ser humano y de la necesidad de prestar mayor atención a los sectores más necesitados de la sociedad argentina. También abordaron las dificultades económicas que atraviesa el país y coincidieron en la importancia de defender el valor de la vida.

León XIV valoró, además, la predisposición del Presidente para escuchar sus planteos durante los encuentros que mantuvieron. “Había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, concluyó.