El Gobierno oficializó todos los feriados por la visita del papa León XIV: qué fechas quedaron definidas El Gobierno oficializó el cronograma de feriados por la visita del sumo pontífice a la Argentina. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno confirmó los feriados del martes 10 y miércoles 11 de noviembre con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y amplía el alcance de los días no laborables que ya contemplaban el lunes 9 de noviembre en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el decreto, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, la medida busca facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las jornadas de la visita.

El decreto también declara de interés nacional la visita oficial del Sumo Pontífice y todas las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su llegada al país.

Crean una unidad ejecutora para organizar la visita El Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita.

La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses y deberá coordinar las tareas de la Administración Pública Nacional vinculadas con el evento, además de establecer cronogramas y prioridades y articular la participación de los organismos involucrados. Entre sus funciones también estarán la coordinación de los requerimientos de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, así como la identificación de bienes y servicios necesarios y la realización de las contrataciones vinculadas con la visita. El titular de la unidad tendrá rango de secretario y ejercerá sus funciones ad honorem. Además, se crearán cargos extraescalafonarios de coordinación en las áreas de logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, apoyo legal y coordinación ejecutiva, todos con rango de subsecretario y también con carácter ad honorem.