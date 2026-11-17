El Sumo Pontífice aterrizó a las 5 de la mañana (hora argentina) tras un vuelo de más de 12 horas desde Perú, su último destino. Su visita convocó a más de 13 millones de personas en Uruguay, Argentina y Perú en diferentes actos y dejó importantes mensajes.

El papa León XIV arribó a Roma tras su extenso viaje por Sudamérica que inició el 6 de noviembre y finalizó en la mañana del 17. El vuelo llegó a las 5 de la mañana (horario argentino) desde su último destino. Reunió a más de 13 millones de personas en Uruguay, Argentina y Perú.

El vuelo que lo trasladó desde Lima aterrizó a las 8:48 horario local en el aeropuerto Leonardo Da Vinci tras cerca de más de 12 horas de viaje.

Durante el vuelo hacia el Vaticano ofreció oraciones por la paz, la unidad y la concordia en seis telegramas enviados desde el avión tras la conclusión de su viaje apostólico en los tres países. Pero también aseguró que admiró la vitalidad de las iglesias locales.

El viaje duró 11 días: 2 días en Uruguay, 3 en Argentina y 6 en Perú. Y, en cuanto a su salud, el Papa contó en el viaje de vuelta: “Los demás se sorprenden. Yo doy gracias a Dios. El viaje estaba programado y quería cumplir”.

El papa León XIV ya está en Roma tras su gira por Latinoamérica. Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/j7faOEwKLP

“Con la ayuda de Dios y con la fuerza de la oración –recibí mensajes de todo el mundo-, con una cierta determinación que también tengo y con la ayuda de los médicos se ha visto que era posible. No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”, concluyó.

León XIV pidió bajar la violencia política y advirtió: "No es necesario llegar a odiarnos ni usar mensaje violento"

Tras su gira por América Latina, el papa León XIV pidió terminar con los discursos de odio y la violencia en el debate público, y llamó a recuperar la capacidad de diálogo incluso entre quienes piensan distinto. “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, sostuvo durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba desde Lima hacia Roma.

Las declaraciones fueron realizadas ante cerca de 80 periodistas que viajaban en la parte trasera de la aeronave, luego de las preguntas de los cronistas argentinos sobre su relación con el presidente Javier Milei y la posibilidad de una visita al país.

El Pontífice advirtió que la polarización puede deteriorar los vínculos sociales hasta trasladarse incluso al ámbito familiar, donde puede generar “una incapacidad de hablar” y de encontrar puntos de encuentro. En ese sentido, defendió la construcción de puentes y la reconciliación como caminos para superar las divisiones.

“Me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma”, expresó. Y agregó que, pese a las diferencias, es posible buscar soluciones pensando en el bien común.