El Pontífice hizo referencia al incidente con humor pese a que generó preocupación el impacto del rosario en su ojo. Destacó la fe y el afecto de los fieles peruanos.

El papa León XIV respondió con humor al golpe que recibió con un rosario arrojado por un fiel durante su visita a Perú. Al hacer referencia al episodio, el Sumo Pontífice convirtió el incidente en una broma y lo vinculó con el afecto de los peruanos.

“Organizar en esos lugares la visita del Papa es mucho trabajo, agradezco a todas las comunidades. El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe quiso ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón... o en el ojo” , expresó entre risas.

El impacto se produjo el lunes, durante el último recorrido del Pontífice en el papamóvil por la Base Aérea de Las Palmas, en Lima. Mientras saludaba a los fieles, uno de los rosarios que le lanzaron impactó en su cara . León XIV se llevó brevemente la mano al ojo, pero el trayecto continuó con normalidad hacia el altar, donde se celebraría la última misa de su gira por Sudamérica.

Lejos de limitarse a la ocurrencia, el Santo Padre aprovechó la escena para resaltar lo que significa para él la cercanía con los creyentes y el entusiasmo con el que lo recibieron. Sostuvo que se trata de gestos “que marcan la vida de uno” y que muestran “entusiasmo, profunda fe” y “un deseo de recibir la bendición del Señor”.

Además, relacionó ese encuentro con un pasaje del Evangelio, el de la mujer que buscaba tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición. “Esa cercanía en sí misma es un mensaje de las dos partes. Poder compartir la fe con alegría, la bendición, es un poco como el evangelio. La mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir la bendición. Trato de estar cerca de ellos, pero recibo también en el sentido del entusiasmo, la fe, la devoción”, concluyó.

El episodio reapareció en la conferencia de prensa del vuelo de regreso a Roma, cuando, consultado sobre si volvería a Perú, respondió con humor que no sabe dónde estará el año próximo, mucho menos en el futuro, y recordó otra vez el rosario y el cariño recibido, antes de cerrar con un “Doy gracias a Dios, no hay otras palabras”.

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El papa León XIV reveló cómo le detectaron el tumor en el pulmón

El tumor que le detectaron en el pulmón al papa León XIV no estuvo precedida por ninguna señal de alerta. Así lo contó el Pontífice al responder a Fabio Marchese Ragona, de Mediaset, durante la conferencia de prensa del vuelo de regreso a Roma, luego de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. “La primera noticia fue una sorpresa, no había ningún síntoma, me sentía bien”, dijo en italiano.

Según relató, la lesión apareció en “un chequeo de rutina anual” que se realiza “desde hace muchos años”. Contó que “comenzó como una sombra”, que con más estudios “vieron que había algo ahí” y que, con la biopsia, se confirmó que “era un tumor”.

El 13 de octubre, el Papa, de 71 años, fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma, según informó en ese momento la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Por entonces, el Vaticano no había precisado si haría falta un tratamiento posterior. A bordo del avión, León XIV despejó esa duda. “El tumor estaba totalmente contenido, estaba limitado ahí. No hay necesidad de otro tratamiento con respecto a eso”, sostuvo. Agregó que, “por precaución”, continuará con los controles anuales y que “habrá que estar atentos, como es normal”.

El papa León XIV ante fieles en Perú. EWTN News

El Pontífice vinculó la decisión de viajar con la gira, que ya estaba programada. “Quería hacer este viaje, dije: hagámoslo enseguida. Será la gracia de Dios, estaba sereno, sentí la necesidad de hacerlo”, explicó. En paralelo, afirmó que tiene “confianza en los médicos, en la asistencia médica que tenemos” y que “seguimos adelante”.

León XIV quiso que su caso sirviera de mensaje para quienes atraviesan una enfermedad. “Quizás también como una señal para las personas que están sufriendo, que tal vez tienen mucho miedo, y se entiende por qué: hay que hacerse controles, la prevención es muy importante”, afirmó. Y agregó, “Cuando hay necesidad de hacer un tratamiento, que no tengamos tanto miedo y que se hagan las cosas”. Cerró con una frase personal: “Gracias a Dios, también con la fuerza de la oración de tantas personas, salió muy bien, y estoy aquí como testigo de todo eso”.