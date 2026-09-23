Visita de León XIV a la Argentina: cómo es el lugar en el que se alojará el Papa

El sumo pontífice visitará por primera vez el país con una extensa agenda de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y la provincia de Córdoba. Pasará sus días en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

Crece la expectativa por la visita de León XVI a la Argentina y luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial de actividades, comenzó la etapa de ultimar detalles respecto al operativo de seguridad. Uno de ellos se enfoca en el lugar donde el Papa se quedará durante su estadía de tres días en el país.

El recinto elegido es la Nunciatura Apostólica, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena del barrio porteño de Recoleta, donde actualmente funciona la representación diplomática de la Santa Sede en la Argentina. Con más de 100 años de historia, el lugar combina arquitectura francesa con distintos salones decorados con piezas europeas.

Además albergar al Sumo Pontífice, el inmueble servirá como punto de encuentro para distintas reuniones reservadas, eventos protocolares y la base para los traslados hacia los distintos lugares incluidos en la agenda papal. El antecedente marca que el Palacio Fernández Anchorena recibió a Juan Pablo II en 1982 y 1987 durante sus únicos dos viajes apostólicos al país.

El edificio fue construido en 1907 por un encargo de Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena . El diseño estuvo a cargo del arquitecto francés Édouard Le Monnier, quien ya había encabezado proyectos de otros residencias y edificios en la Ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX.

En sus primeros años fue concebido como un hôtel particulier, al contar con influencias arquitectónicas del estilo Luis XV , elementos neoborbónicos y otros detalles del art nouveau. Su fachada, la entrada en forma de loggia, las balaustradas, los balcones, las molduras y la cúpula contribuyen a distinguirlo dentro del paisaje de la avenida Alvear.

Al interior del edificio, el papa León XIV se encontrará con grandes de recepción, diversas escaleras, galerías y ambientes decorados con muebles y objetos traídos desde Europa. La historia marca que, los Fernández Anchorena fueron quienes compraron en París las distintas piezas destinadas a la residencia, aunque nunca llegaron a vivir de manera permanente en ella.

La agenda del papa León XIV en Argentina

Lunes 9 de noviembre

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.