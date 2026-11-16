El Sumo Pontífice sufrió un impacto durante una recorrida en la Base Aérea Las Palmas en Lima, por lo que generó preocupación en el cierre de su gira en Sudamérica.

El papa León XIV recibió un golpe en su rostro de un objeto mientras recorría la Base Aérea Las Palmas en Lima a bordo del papamóvil durante el cierre de su visita a Perú antes de partir rumbo al Vaticano , por lo que generó preocupación aunque continuó su trayecto.

En un video viralizado en las redes sociales se observa el momento en el que un objeto impactó en el rostro de León XIV, quien llevó una de sus manos hacia su ojo derecho debido al golpe. Según consignó la agencia AFP, el incidente fue provocado por un fiel que lanzó un rosario , aunque las autoridades no brindaron detalles.

En tal sentido, llevó tranquilidad al acercarse a sus seguidores pese a que el Vaticano no informó si sufrió lesiones y prosiguió con los saludos a sus seguidores e incluso recibió en brazos a un bebé que se encontraba en el lugar.

El Sumo Pontífice culminó este lunes en Perú su sexta y última jornada de su viaje apostólico en Sudamérica, que lo llevó previamente a visitar Uruguay y Argentina . Su principal actividad de este último día fue la misa que ofició en Lima. Sin la presencia de la presidenta Keiko Fujimori , Robert Francis Prevost saludó una última vez desde la escalera a su avión, que despegó pasadas las 16 (hora argentina).

Algo le lanzaron al papa León XIV mientras recorría en su papamóvil y el objeto terminó impactándole en el rostro. La gente se pasa. pic.twitter.com/V8nF5uwPPH

En su última homilía, volvió pedir por el resguardo de los pobres, evocó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, al cumplirse 300 años de su canonización, y trazó una hoja de ruta sobre el rol actual de la Iglesia frente a las injusticias del mundo moderno: " Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa".

El presidente del Episcopado se refirió a la emoción de Javier Milei al despedir a León XIV de Argentina

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Daniel Colombo, analizó la visita del León XIV a la Argentina e hizo referencia a la emoción que tuvo el presidente Javier Milei al despedirlo en Ezeiza, cuando el Papa partía hacía Perú. "Ni las lágrimas son ficticias, creo que son verdaderamente auténticas", expresó.

Para el monseñor y obispo de Mendoza, el viaje apostólico del Sumo Pontífice fue "una alegría muy intensa para todos" y no cree que la clase política haya fingido escuchar sus palabras en las distintas homilías brindadas durante las misas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“Había una alegría muy intensa en todos. Yo no creo que nadie haya fingido. Ni las lágrimas son ficticias, creo que son verdaderamente auténticas, de emoción en los que participaron en distintos espacios de las jurisdicciones, tanto en la despedida que hizo el presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado por lo vivido y conmovido interiormente por este encuentro", sostuvo Colombo en una entrevista en Radio Con Vos.