La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

El 8 de diciembre de 2024 ingresó al país, en ese momento gobernado por Nicolás Maduro, y fue apresado en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorismo y espionaje. La lucha de su esposa María, las gestiones por parte del Gobierno y un cambio en el escenario político mundial que llevó a su vuelta a casa.

El 8 de diciembre de 2024, el gendarme argentino Nahuel Gallo ingresaba a Venezuela para visitar a su familia y, sin saberlo, daba comienzo a una extensa agonía de 448 días, en los cuales estuvo preso en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorista y espionaje por el gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro.

Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

Dicho periodo de tiempo estuvo marcado por el dolor y la incansable lucha de su esposa María Alexandra Gómez, quien primero desde Caracas y luego desde Argentina recorrió junto a su pequeño hijo los distintos espacios gubernamentales para exigir información y conocer el estado de salud de su pareja.

“Desde ese día a las 10:57 que no sé más nada, no tengo información de donde está”, había señalado la mujer en una entrevista con C5N a cumplir 100 días de lo que ella denominó “desaparición forzada”. En ese momento, el escenario mundial y político en Venezuela era muy diferente al actual: Nicolás Maduro se proclamó presidente del Venezuela al asegurar que había ganado las elecciones nacionales del domingo 28 de julio de 2024, pese a no mostrar las actas de manera pública (reclamo del arco opositor local y principales líderes de la región) presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al llegar a Venezuela, Nahuel había realizado los trámites migratorios de rutina en el Puente Internacional Francisco de Paula y tras una primera entrevista con un agente, le escribió a su esposa desde su teléfono celular, el cual quedó confiscado, y desde ese momento nunca más se supo de él, hasta esta jornada en la que finalmente fue liberado.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional, el chavismo dio a conocer el 2 de enero de 2025 un video de Nahuel Gallo en el centro de detención del Rodeo I. “Nosotros estábamos pidiendo una prueba de vida, pero no algo así . Fue durísimo porque nunca me imaginé verlo uniformado de esa manera a Nahuel", señaló María en su momento.

"Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo", había señalado la funcionaria este jueves por la tarde al confirmar la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la "detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo", indicó el comunicado difundido por la Cancillería Argentina.

La difusión del material ocurrió luego de que el presidente Javier Milei mantuviera una reunión con el excandidato y opositor venezolano, Edmundo González Urrutía, en la Casa Rosada.

En mayo del 2025, se llevó a cabo una operación secreta coordinada por el ministerio de Seguridad y de Defensa, para que María Alexandra Gómez pueda salir de Venezuela junto a su hijo menor y arribar a Buenos Aires. Un mes después, Estados Unidos se sumó al reclamo internacional exigiendo la liberación inmediata de Gallo y comenzaba a modificarse el escenario mundial.

A cumplirse un año de la detención, el 8 de diciembre de 2025, diversas organizaciones de derechos humanos e informes de excompañeros presos en el Rodeo I denunciaban las condiciones inhumanas de aislamiento y hacinamiento en la que estaba Nahuel Gallo.

Tiempos de silencios

Los meses que completaron el 2025 estuvieron cargados de angustia y falta de información acerca del paradero del gendarme argentino, pese a que desde el la administración libertaria aseguraban continuar con las gestiones privadas para obtener la liberación.

Pese al silencio, quien no optó por el silencio fue su esposa María, que extendió el reclamo con notas en diversos medios en Argentina y Venezuela, país donde su madre participaba de las distintas marchas llevadas a cabo en la ciudad capital de Caracas.

La caída de Maduro y el comienzo del fin

El 3 de enero de este año fue la fecha que marcó un quiebre social y político en Venezuela, que desembocó en la liberación del gendarme argentino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaba que Nicolás Maduro, era capturado y sacado de su país en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares.

En este marco, el embajador argentino Francisco Tropepi solicitó formalmente ante el Consejo de Seguridad de la ONU que las nuevas autoridades de transición, lideradas por Delcy Rodríguez, la liberación de Gallo. Fue la propia presidenta encargada de Venezuela, quien el 30 de dicho mes anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela y comenzaba el camino para su liberación.

La liberación de Nahuel Gallo

Luego de que el Parlamento venezolano aprobara en ámbas cámaras la Ley de Amnistía, Nahuel Gallo finalmente fue liberado este domingo y regresará en los próximos días a Argentina para reencontrarse con su pareja e hijo.

Fuentes de las negociaciones confirmaron a C5N que el diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.

El gendarme Gallo va a estar volando pronto hacia la Argentina acompañado por un comité de AFA, en el que no estará presente Tapia, ya que la Justicia le prohibió la salida del país en los últimos días.

Su esposa Maria ratificó la noticia con un mensaje de X donde señaló: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes".