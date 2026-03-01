La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela
El 8 de diciembre de 2024 ingresó al país, en ese momento gobernado por Nicolás Maduro, y fue apresado en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorismo y espionaje. La lucha de su esposa María, las gestiones por parte del Gobierno y un cambio en el escenario político mundial que llevó a su vuelta a casa.
El 8 de diciembre de 2024, el gendarme argentino Nahuel Gallo ingresaba a Venezuela para visitar a su familia y, sin saberlo, daba comienzo a una extensa agonía de 448 días, en los cuales estuvo preso en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorista y espionaje por el gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro.
Dicho periodo de tiempo estuvo marcado por el dolor y la incansable lucha de su esposa María Alexandra Gómez, quien primero desde Caracas y luego desde Argentina recorrió junto a su pequeño hijo los distintos espacios gubernamentales para exigir información y conocer el estado de salud de su pareja.
Al llegar a Venezuela, Nahuel había realizado los trámites migratorios de rutina en el Puente Internacional Francisco de Paula y tras una primera entrevista con un agente, le escribió a su esposa desde su teléfono celular, el cual quedó confiscado, y desde ese momento nunca más se supo de él, hasta esta jornada en la que finalmente fue liberado.
La primera foto y video de Nahuel Gallo tras su desaparición en Venezuela
Luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional, el chavismo dio a conocer el 2 de enero de 2025 un video de Nahuel Gallo en el centro de detención del Rodeo I. “Nosotros estábamos pidiendo una prueba de vida, pero no algo así. Fue durísimo porque nunca me imaginé verlo uniformado de esa manera a Nahuel", señaló María en su momento.
Embed
La dictadura de Maduro difundió este video de nuestro gendarme.
"Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo", había señalado la funcionaria este jueves por la tarde al confirmar la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la "detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo", indicó el comunicado difundido por la Cancillería Argentina.
En mayo del 2025, se llevó a cabo una operación secreta coordinada por el ministerio de Seguridad y de Defensa, para que María Alexandra Gómez pueda salir de Venezuela junto a su hijo menor y arribar a Buenos Aires. Un mes después, Estados Unidos se sumó al reclamo internacional exigiendo la liberación inmediata de Gallo y comenzaba a modificarse el escenario mundial.
A cumplirse un año de la detención, el 8 de diciembre de 2025, diversas organizaciones de derechos humanos e informes de excompañeros presos en el Rodeo I denunciaban las condiciones inhumanas de aislamiento y hacinamiento en la que estaba Nahuel Gallo.
Tiempos de silencios
Los meses que completaron el 2025 estuvieron cargados de angustia y falta de información acerca del paradero del gendarme argentino, pese a que desde el la administración libertaria aseguraban continuar con las gestiones privadas para obtener la liberación.
Pese al silencio, quien no optó por el silencio fue su esposa María, que extendió el reclamo con notas en diversos medios en Argentina y Venezuela, país donde su madre participaba de las distintas marchas llevadas a cabo en la ciudad capital de Caracas.
Fuentes de las negociaciones confirmaron a C5N que el diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.
El gendarme Gallo va a estar volando pronto hacia la Argentina acompañado por un comité de AFA, en el que no estará presente Tapia, ya que la Justicia le prohibió la salida del país en los últimos días.
Su esposa Maria ratificó la noticia con un mensaje de X donde señaló: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes".