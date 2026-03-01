IR A
Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

La miniserie protagonizada por Mae Martin y Toni Collette combina thriller psicológico, crítica social y el retrato de instituciones que prometen sanar, pero esconden mecanismos de control. Inspirada en hechos reales, la nueva producción de Netflix explora el trauma generacional, el poder de las sectas y el lucrativo negocio de la rehabilitación juvenil en Estados Unidos.

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.

En los últimos años, las series centradas en comunidades cerradas, cultos y sistemas de control emocional encontraron un lugar privilegiado dentro del catálogo de Netflix. En ese contexto, Incontrolables (Wayward) se inscribe en esa tradición, pero con un elemento diferencial: su mirada sobre la industria estadounidense que promete reformar a adolescentes considerados problemáticos.

La miniserie de ocho episodios, protagonizada por Mae Martin y Toni Collette, construye un thriller psicológico inquietante que avanza entre el misterio, la crítica social y el retrato de instituciones que, bajo la promesa de sanar, pueden transformarse en espacios de sometimiento.

Uno de los aspectos más perturbadores de Incontrolables (Wayward) es que su premisa se inspira en una estructura real: la llamada Troubled Teen Industry, una red de instituciones privadas que desde hace décadas operan en Estados Unidos bajo la promesa de rehabilitar a jóvenes con problemas de conducta.

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico. Esta representación dialoga directamente con el funcionamiento histórico de estos centros, que combinan discursos terapéuticos con prácticas coercitivas, con gran carga y foco en adolescentes LGBTIQ+, es decir, centros de conversión. La serie hace un gran guiño a este aspecto.

Sinopsis de Incontrolables, la miniserie que sorprende en Netflix

Ambientada en 2003, la historia sigue a Alex Dempsey (Mae Martin), une joven policía que se muda junto a su esposa embarazada Laura (Sarah Gadon) desde Detroit al aparentemente apacible pueblo de Tall Pines, en Vermont, en busca de una nueva oportunidad. Sin embargo, la tranquilidad del lugar pronto revela fisuras.

Durante su primer patrullaje, Alex se encuentra con Riley, une adolescente que escapa desesperadamente de una institución local conocida como “el hogar”, un centro para jóvenes con problemas de conducta dirigido por Evelyn Wade (Toni Collette), una figura tan carismática como inquietante. Lo que en apariencia es un espacio de rehabilitación pronto se revela como un lugar rodeado de secretismo, manipulación y control.

En paralelo, la serie sigue a Abbie (Sydney Topliffe) y Leila (Alyvia Alyn Lind), dos adolescentes canadienses inseparables cuya amistad es interrumpida cuando una de ellas es enviada por la fuerza a la institución. Este relato paralelo expone el funcionamiento interno del sistema y el impacto psicológico que ejerce sobre quienes quedan atrapades en él.

Desde sus primeros episodios, la serie construye un clima de tensión sostenida, en el que el pueblo, la institución y sus habitantes funcionan como piezas de un rompecabezas inquietante que nunca se revela por completo.

Los capítulos tienen una duración adecuada y se trata de una miniserie de solo ocho episodios, con la posibilidad de renovarse para una segunda temporada, aunque aún no está confirmado. Sin embargo, no destaca especialmente en términos de trama o guión, sino que se sostiene principalmente por la solidez de sus personajes centrales, en particular el de Mae, interpretada por Mae Martin, y el de Toni Collette, quienes encabezan el reparto con interpretaciones que logran mantener el interés incluso cuando la estructura narrativa comienza a debilitarse.

Tráiler de Incontrolables

Reparto de Incontrolables

El reparto principal de la miniserie de Netflix Incontrolables (título original: Wayward), estrenada a finales de 2025, incluye a los siguientes actores:

  • Toni Collette como Evelyn.
  • Mae Martin como Alex Dempsey.
  • Sarah Gadon como Laura.
  • Alyvia Alyn Lind como Abbie.
  • Sydney Topliffe como Leila.
  • Patrick J. Adams.
  • Gage Munroe como Riley/Curtis.
  • Brandon Jay McLaren.
Incontrolables
