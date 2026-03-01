1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

La dirigente opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz confirmó que retornará al país en pocas semanas con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Por
María Corina Machado

María Corina Machado

La líder opositora al régimen chavista María Corina Machado anunció este domingo que regresará a Venezuela “en pocas semanas”. Según explicó a través de un video en sus redes sociales, su objetivo principal es “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”, tras ochenta días de actividad en el exterior para fortalecer el respaldo internacional a la causa democrática.

Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. 
Te puede interesar:

"¿Cómo está el bebé?": los detalles de la llamada de Nahuel Gallo a su familia desde la cárcel de Venezuela

Machado detalló que su plan de acción se basa en tres ejes estratégicos: fortalecer la unidad interna, consolidar un gran acuerdo nacional con diversos sectores para asegurar la gobernabilidad y preparar a la ciudadanía para una “nueva y gigantesca victoria electoral”. La dirigente subrayó que su salida del país cumplió una misión específica para establecer una ruta política clara.

La Premio Nobel enfatizó que el escenario actual es irreversible, asegurando que “el mundo hoy lo sabe: la transición venezolana está en marcha”. En su análisis, el cambio se materializó en etapas sucesivas (espiritual, política y electoral) hasta llegar al contexto presente, donde el régimen perdió su capacidad de sostenimiento ante una amenaza real y creíble.

Respecto a la legitimidad política, Machado reiteró que Nicolás Maduro no era presidente al momento de su captura el 3 de enero, pues “había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio de 2024” en los comicios que eligieron a Edmundo González Urrutia. En este sentido, agradeció al gobierno de Donald Trump y a las instituciones de Estados Unidos por lo que calificó como un acto de “justicia internacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2028147338573754701&partner=&hide_thread=false

La referente opositora recordó que su corazón permanece con los presos políticos y sus familias, denunciando que el régimen aún intenta ganar tiempo mediante la represión. Sin embargo, sentenció que el país ya no es el mismo: “Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió”, afirmó, señalando que la prioridad inmediata es el cese de la persecución y la reconstrucción económica.

Finalmente, Machado informó sobre sus gestiones con jefes de Estado, congresistas y organismos como la OEA para atraer inversiones y seguridad jurídica. Concluyó ratificando que su retorno simboliza el anhelo de miles de exiliados: “Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

El Elicoide está ubicado en Caracas.

Venezuela: comenzaron las obras para la conversión del Helicoide en un espacio comunitario

Nahuel Gallo permanece detenido en Venezuela.

El gendarme argentino Nahuel Gallo inició una huelga de hambre en Venezuela para que lo liberen

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

La esposa de Nahuel Gallo realizó un posteo en su cuenta de X. 

La esposa de Nahuel Gallo volvió a pedir por su liberación

Rating Cero

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

últimas noticias

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

Hace 27 minutos
Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Hace 34 minutos
María Corina Machado

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

Hace 51 minutos
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Hace 53 minutos
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Hace 1 hora