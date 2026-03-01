María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible" La dirigente opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz confirmó que retornará al país en pocas semanas con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible". Por + Seguir en







María Corina Machado

La líder opositora al régimen chavista María Corina Machado anunció este domingo que regresará a Venezuela “en pocas semanas”. Según explicó a través de un video en sus redes sociales, su objetivo principal es “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”, tras ochenta días de actividad en el exterior para fortalecer el respaldo internacional a la causa democrática.

Machado detalló que su plan de acción se basa en tres ejes estratégicos: fortalecer la unidad interna, consolidar un gran acuerdo nacional con diversos sectores para asegurar la gobernabilidad y preparar a la ciudadanía para una “nueva y gigantesca victoria electoral”. La dirigente subrayó que su salida del país cumplió una misión específica para establecer una ruta política clara.

La Premio Nobel enfatizó que el escenario actual es irreversible, asegurando que “el mundo hoy lo sabe: la transición venezolana está en marcha”. En su análisis, el cambio se materializó en etapas sucesivas (espiritual, política y electoral) hasta llegar al contexto presente, donde el régimen perdió su capacidad de sostenimiento ante una amenaza real y creíble.

Respecto a la legitimidad política, Machado reiteró que Nicolás Maduro no era presidente al momento de su captura el 3 de enero, pues “había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio de 2024” en los comicios que eligieron a Edmundo González Urrutia. En este sentido, agradeció al gobierno de Donald Trump y a las instituciones de Estados Unidos por lo que calificó como un acto de “justicia internacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2028147338573754701&partner=&hide_thread=false Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad.



En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026 La referente opositora recordó que su corazón permanece con los presos políticos y sus familias, denunciando que el régimen aún intenta ganar tiempo mediante la represión. Sin embargo, sentenció que el país ya no es el mismo: “Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió”, afirmó, señalando que la prioridad inmediata es el cese de la persecución y la reconstrucción económica.

Finalmente, Machado informó sobre sus gestiones con jefes de Estado, congresistas y organismos como la OEA para atraer inversiones y seguridad jurídica. Concluyó ratificando que su retorno simboliza el anhelo de miles de exiliados: “Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”.