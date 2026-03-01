1 de marzo de 2026 Inicio
Clásico de Rosario: Central pisó fuerte y le ganó 2-0 a Newell's con un gol de Ángel Di María

El Canalla se impuso en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de un partido interzonal por el torneo Apertura 2026. Frank Kudelka debutó como DT en su segundo ciclo en la Lepra.

Rosario Central le ganó a Newells.

Rosario Central le ganó a Newell's.

Rosario Central derrotó 2-0 a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco del clásico interzonal por la octava fecha del torneo Apertura 2026. Los goles fueron convertidos por Ángel Di María y Enzo Copetti en el segundo tiempo.

Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.
La primera llegada en el partido fue para Rosario Central, a través de un centro al segundo palo desde la izquierda del delantero Julián Fernández, que se cerró contra el ángulo del arquero Williams Barlasina, que pudo desviar al córner.

En tanto, luego el local respondió con una recuperación alta por izquierda del extremo Walter Núñez, que encaró al arquero Jeremías Ledesma y puso el centro atrás para el delantero Juan Ramírez, aunque su disparo ante el arco libre fue bloqueado por un defensor.

Tras unos minutos, Núñez recibió por izquierda en un contraataque, enganchó para adentro y sacó un derechazo que dio en el poste derecho de Ledesma, dejando un rebote que Ramírez no pudo empujar al gol desde el área chica.

En este marco, el equipo de Jorge Almirón abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda al segundo palo, que el delantero Alejo Véliz bajó hacia atrás para la llegada de Di María, libre de marca, que remató de volea con un tiro bajo, que entró por el palo derecho de Barlasina.

El Canalla tuvo distintas chances para ampliar el marcador, con un disparo de Jaminton Campaz que se fue cerca del arco y luego otro remate tapado por Barlasina.

En tanto, Rosario Central convirtió el segundo gol a los 35 minutos del complemento a través de Copetti, quien le ganó el duelo físico a su marcador y empujó la pelota al gol para marcar el 2-0.

Con el triunfo sobre Newell's, el conjunto de Almirón se sitúa en el cuarto lugar de la zona B del campeonato con 14 puntos. Por su parte, la Lepra se ubica en el último puesto de la zona A con apenas dos unidades y profundizó su crisis, ya que no ganó partidos en lo que va del campeonato.

Mirá los goles del triunfo de Rosario Central sobre Newell's

