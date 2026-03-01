La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Anna Chiara del Boca opinó sobre el clip de la actriz que resurgió en estos días ya que, hace casi una semana, ambos conviven en la casa de Gran Hermano.

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

Andrea del Boca y Kennys Palacios , el estilista de Wanda Nara, habían compartido un beso actuado cuando la actriz brindó tips de actuación en Telefe Streams antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2026. Como el clip resurgió este fin de semana en redes sociales, Anna Chiara del Boca reaccionó en vivo en el programa La Jugada.

" No sé qué decir. Me dejó muda. Estábamos hablando del sí, ahí prácticamente hablaron de sexo", se asombró la hija de la cantante tras presenciar el video y, al ser consultada si le generaba temor remarcó: " Fuerte ".

En julio de 2025, Andrea y Kennys había compartido una entrevista en el programa Fuera de Joda en Telefe Streams y Del Boca actuó una escena romántica con un beso para demostrar cómo realizarla correctamente. " Ninguno de los dos tiene que quebrar mucho la cabeza para que se vea la boca linda ", explicó y mostró ejercicios para relajar los labios y aflojar el momento.

Revivimos el beso de Kennys y Andrea del Boca ¿Qué opinó Anna? Sumate a #LaJugada de lunes a jueves a las 19.30hs por @streamstelefe

" Tenés que cerrar los ojos, sino no es romántico ", indicó la actriz antes de acercarse y besar a Kennys, después de un momento de risa y tensión por la cercanía. Entre carcajadas, Andrea bromeó: "Me mordiste. A vos te digo, Santiago del Moro, Kennys me acaba de morder la boca, esto no lo voy a permitir".

Ante ese intercambio y los temas abordados por su madre durante la entrevista, Anna se sorprendió y quedó sin palabras .

"¿Puede tener sexo dentro de la casa? Vos que lo conocés", preguntó Fede Popgold a Mariano de la Canal, quien fue tajante: "No, está por casarse, le pidieron matrimonio en diciembre". De la Canal aclaró que, pese a los rumores, "relación abierta, no", y Anna remató: "Supercerrada".

Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

A través de Ángel Responde contó que tiene un arreglo particular hasta que se vaya de la casa. “¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés", inició en su programa.

“Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes”, contó y sorprendió porque habían revelado que el resto de los jugadores cobra un monto muy menor.

Fue el panelista Guido Záffora en DDM que “en MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes de GH cobran $157.000 de forma semanal. No llegan al millón de pesos en el mes”.