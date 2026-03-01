¿Peligra la Finalissima entre Argentina y España? Qatar suspendió todo el fútbol en el país

El encuentro entre la Selección y la Roja está previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail, mismo lugar donde se disputó la final del Mundial en 2022. Irán replicó con bombardeos en el Golfo Pérsico tras el ataque de EEUU e Israel que causó la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

"Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso", anunciaron

Qatar anunció la suspensión de toda actividad deportiva en el país producto a la creciente violencia regional en Medio Oriente producto del ataque de Estados Unidos e Israel. Frente a este panorama, la Finalissima, en la que debe enfrentar a la Selección argentina y España quedó en duda.

Qué fue de la vida de Adriano, verdugo de la Selección argentina: un desenlace doloroso

El partido, impulsado conjuntamente por la UEFA y la Conmebol, está previsto a disputarse el próximo 27 de marzo en territorio qatarí, mismo escenario donde se disputó la final del Mundial 2022, pero el contexto actual obliga a revisar la planificación.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Asociación de Fútbol de Qatar anunciaron “el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso”.

“ Las fechas de reanudación se anunciarán posteriormente a través de los canales oficiales de la AFC. Rogamos a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y le conceda seguridad y protección continuas”, agregaron.

Si bien aún no hubo un anuncio oficial sobre la cancelación o traslado del encuentro, las federaciones involucradas ya analizan alternativas ante la posibilidad de que no se pueda garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Por su parte, según le informaron a TyC Sports el sábado, desde Conmebol están alertas a la situación en Medio Oriente y todavía no tomarían ninguna decisión sobre el partido, que está en riesgo a raíz del conflicto bélico.

La Finalissima representa un cruce de alto impacto internacional entre el campeón de América y el campeón de Europa, por lo que una eventual modificación de sede tendría repercusiones organizativas y comerciales de peso.

Conflicto entre Estados Unidos, Irak e Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que terminó causando la muerte del ayatollah Ali Khamenei y dejó aproximadamente 200 fallecidos, desató un nuevo conflicto militar, desde la madrugada del sábado. La Guardia Revolucionaria iraní bombardeó bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes y también en Qatar.