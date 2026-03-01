1 de marzo de 2026 Inicio
Donald Trump volvió a amenazar a Irán ante posibles represalias: "Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista"

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en Truth Social tras la promesa de una respuesta de Teherán por la muerte del líder supremo Alí Khamenei en el ataque conjunto con Israel.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán ante posibles represalias: Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza directa contra Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente, luego de que Teherán advirtiera que prepara una represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei.

“Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje firmado con su investidura presidencial.

image

La advertencia se conoció después de que el gobierno iraní calificara como una declaración de guerra el ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos, que provocó la muerte de Jameneí, máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó el operativo y aseguró que su país considera la respuesta como una obligación. Según expresó, la República Islámica entiende que tomar represalias contra los responsables es “un deber y un derecho legítimo”, en el marco de lo que definió como una agresión directa.

En ese contexto, Irán ya respondió con el lanzamiento de varias oleadas de misiles balísticos dirigidas contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses desplegadas en distintos países de la región.

Desde el Ministerio de Defensa israelí señalaron que el bombardeo inicial tuvo carácter “preventivo” y estuvo orientado a neutralizar amenazas contra su seguridad. Posteriormente, Trump confirmó la participación de fuerzas estadounidenses en la ofensiva.

