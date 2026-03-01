El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco" Guido Icardi volvió a alimentar el resentimiento con sus hermanos a raíz de su cercanía a Wanda Nara y sus críticas al futbolista. + Seguir en







Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

Mauro Icardi está en el peor momento de su relación con Guido Icardi y este último viene haciendo saltar chispas en entrevistas televisivas y en sus redes sociales. Juan e Ivana Icardi también admitieron la distancia con el futbolista, pero no defendieron a Wanda Nara, como sí hizo Guido.

"La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía", sentenció el tatuador en su último posteo de Instagram y le respondió a quienes lo llaman "traidor" y a quienes "se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje".

El hermano del jugador del Galatasaray sentenció: "Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad".

Guido Icardi posteo Instagram Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi. Tanto Juan Icardi como Ivana Icardi reconocieron la distancia del novio de la China Suárez. Juan lo saludó este mes por su cumpleaños en Instagram y Mauro no le respondió. "A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños", escribió en la descripción de una foto de ambos.

No llegó ni un "me gusta", ni un comentario, ni un reposteo por parte del futbolista. El gesto resultó todavía más llamativo porque, durante la jornada, el delantero del Galatasaray replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su hermano Juan.