IR A
IR A

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

Guido Icardi volvió a alimentar el resentimiento con sus hermanos a raíz de su cercanía a Wanda Nara y sus críticas al futbolista.

Guido Icardi

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

Mauro Icardi está en el peor momento de su relación con Guido Icardi y este último viene haciendo saltar chispas en entrevistas televisivas y en sus redes sociales. Juan e Ivana Icardi también admitieron la distancia con el futbolista, pero no defendieron a Wanda Nara, como sí hizo Guido.

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi.
Te puede interesar:

La hermana de Icardi contó por qué Wanda le compró una casa a su exsuegro: "No fue generosidad"

"La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía", sentenció el tatuador en su último posteo de Instagram y le respondió a quienes lo llaman "traidor" y a quienes "se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje".

El hermano del jugador del Galatasaray sentenció: "Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad".

Guido Icardi posteo Instagram
Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

Tanto Juan Icardi como Ivana Icardi reconocieron la distancia del novio de la China Suárez. Juan lo saludó este mes por su cumpleaños en Instagram y Mauro no le respondió. "A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños", escribió en la descripción de una foto de ambos.

No llegó ni un "me gusta", ni un comentario, ni un reposteo por parte del futbolista. El gesto resultó todavía más llamativo porque, durante la jornada, el delantero del Galatasaray replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su hermano Juan.

Quién lo llamó "traidor" por su cercanía a Wanda Nara

Su hermana Ivana lo había tratado de "traidor", tras conocerse una foto del joven junto a la conductora de MasterChef Celebrity, sus dos hijas, Maxi López y la actual pareja Martín Migueles.

"No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer... Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", sentenció la hermana de Mauro Icardi en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iicardi7/status/2024422418719076585&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nara"

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

La famosa se separó del músico en medio de denuncias de violencia de género.

Remate urgente: una famosa vende todos sus muebles por WhatsApp

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

últimas noticias

Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 5 minutos
La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Hace 14 minutos
De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo. 

Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Hace 22 minutos
Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

Javier Milei a los legisladores peronistas: "Soy presidente de ustedes aunque no les guste"

Hace 47 minutos
Nakis e Isla Casares visitaron un Centro de Alto Rendimiento en Caracas.

Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

Hace 1 hora