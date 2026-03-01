Belgrano: dos heridos tras un voraz incendio en el último piso de un edificio El hecho ocurrió por la tarde, en la intersección de Roosevelt y Avenida del Libertador, cuando el fuego se originó por una falla en un equipo de aire acondicionado. Una mujer de 41 años, en estado grave, y un adolescente fueron los asistidos. Por + Seguir en







El incendio se produjo en el 8º piso, a raiz de un desperfecto en un aire acondicionado.

Un incendio en un edificio del barrio porteño de Belgrano dejó como saldo dos personas heridas, y un despliegue considerable de Bomberos, Policía Federal y personal del SAME. El fuego se habría iniciado en un equipo de aire acondicionado en el 7º piso.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30, en el último piso situado en Roosevelt al 1500, en la intersección con Avenida del Libertador. Según informes preliminares, el foco ígneo se originó por un desperfecto técnico en una unidad de aire acondicionado, lo que provocó la evacuación total del edificio.

Embed Una mujer de 41 años sufrió quemaduras considerables y lesiones en las vías aéreas: fue trasladada al Hospital Pirovano, junto a un adolescente, de 15 años, que también fue herido. Además, fue rescatado un hombre atrapado en la terraza, a través de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, y las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación. Tras extinguir el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control para descartar riesgos estructurales o nuevos focos.