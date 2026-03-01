La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean La modelo confirmó públicamente su relación con Nicolás Trombino, pero la atención pronto se centró en el pasado del empresario y en las versiones que despiertan inquietud en su entorno. + Seguir en







Jésica Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino tras difundirse la primera imagen juntos en un encuentro con amigos.

Luego de la confirmación, surgieron versiones sobre presuntos antecedentes judiciales del empresario que instalaron una fuerte polémica mediática.

Los rumores desplazaron el foco del romance hacia el pasado de Trombino e incluso reavivaron menciones a la relación previa de Cirio con Martín Insaurralde.

Pese a las especulaciones, la conductora se mostró públicamente con naturalidad y sostuvo el vínculo sin ocultamientos. La confirmación del romance entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino abrió un nuevo capítulo en la vida personal de la modelo. Tras varios rumores, la primera imagen juntos terminó por blanquear la relación, mostrando a la pareja en un encuentro con amigos y dejando en claro que el vínculo ya no se mantiene en reserva.

Sin embargo, la noticia del nuevo amor rápidamente quedó en segundo plano. Tras la difusión de la foto, comenzaron a circular versiones sobre el pasado del empresario, incluyendo señalamientos vinculados a presuntos antecedentes judiciales. Estas especulaciones instalaron un clima de polémica que desplazó el foco desde lo sentimental hacia los interrogantes sobre su historial.

jesica cirio y trombino Pese al revuelo, Cirio se mostró con naturalidad en sus últimas apariciones públicas y no evitó las muestras de afecto con su pareja. Mientras el entorno mediático profundiza en las versiones que rodean a Trombino, la conductora parece decidida a sostener su relación sin ocultamientos.

Qué rumor apareció tras la confirmación de Jesica Cirio de su nueva pareja Tras la confirmación del romance de Jésica Cirio, la atención mediática viró rápidamente hacia un costado más polémico. En las últimas horas cobraron fuerza versiones sobre presuntos antecedentes penales de su nueva pareja, el empresario Nicolás Trombino. Los rumores comenzaron a circular en redes y programas de espectáculos poco después de difundirse la primera imagen juntos, instalando dudas sobre el pasado del hombre que hoy acompaña a la conductora.

Jésica Cirio Redes sociales La controversia creció por el contraste entre la imagen de felicidad que muestra la modelo y la gravedad de las acusaciones que trascendieron. Según distintas fuentes periodísticas, su entorno ya conocía los comentarios, pero la difusión de supuestos conflictos legales previos reavivó cuestionamientos públicos e incluso recordó su anterior vínculo con Martín Insaurralde. El foco dejó de estar en la nueva relación para centrarse en el historial del empresario.

Pese al revuelo, Cirio se mostró con total naturalidad en sus apariciones públicas y no intentó ocultar el vínculo. Lejos de tomar distancia, la pareja fue vista compartiendo encuentros sociales con amigos, mientras el misterio en torno al pasado de Trombino continúa alimentando el interés mediático y la expectativa por una eventual aclaración.