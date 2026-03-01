Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente El ex mediático apostó por un proyecto propio con esfuerzo cotidiano. Además, mantiene su recorrido ligado a la música. + Seguir en







A pesar del cambio de rumbo, continúa vinculado al escenario y mantiene activa su faceta musical. Durante los últimos años, la vida de Brian Lanzelotta tomó un rumbo que pocos esperaban y que llamó la atención de quienes lo conocieron en la televisión y la música. A una década de su aparición pública, el artista eligió reinventarse con un proyecto laboral completamente distinto al que lo llevó a la fama.

Su nombre se hizo popular luego de su participación en Gran Hermano, donde logró destacarse por su personalidad cercana y su historia de vida. Luego afianzó su perfil artístico dentro del género de la cumbia y sumó presencia en otros formatos televisivos, como Cantando por un Sueño, lo que consolidó su vínculo con el espectáculo.

Con el paso del tiempo, su recorrido profesional fue mutando hacia nuevas metas personales, en una etapa marcada por la búsqueda de estabilidad y autonomía laboral, sin abandonar del todo la actividad que lo apasiona.

Qué es de la vida de Brian Lanzelotta El ex cantante decidió apostar por un emprendimiento propio dedicado a la comercialización de productos de higiene, una iniciativa que difundió a través de redes sociales y que sorprendió a muchos de sus seguidores. Lejos de tratarse de una decisión improvisada, el proyecto surgió como parte de su deseo de construir un camino independiente basado en el trabajo diario.

El negocio comenzó de manera modesta, con una estructura reducida y gestionada íntegramente por él mismo. Para poder desarrollarlo, tomó decisiones muy importantes en lo personal y económico, como desprenderse de su auto para adquirir un vehículo utilitario que le permitiera trasladar la mercadería y encargarse de las entregas.

Actualmente se ocupa de todas las tareas operativas, desde la promoción hasta la distribución, implicándose a fondo en cada etapa del proceso. En paralelo, mantiene vivo su lazo con la música mediante presentaciones en vivo y shows en distintos espacios, donde continúa encontrándose con el público que lo acompañó desde sus comienzos. Así, equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.