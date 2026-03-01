1 de marzo de 2026 Inicio
El mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras la liberación: "Víctor podrá abrazar a su papá"

María Alexandra Gómez expresó su emoción en redes sociales por la liberación del gendarme argentino que estuvo 448 días detenido en Venezuela y el inminente reencuentro que tendrá con su hijo.

Nahuel Gallo junto a su esposa

Nahuel Gallo junto a su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo.

Luego de confirmarse la liberación de Nahuel Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela acusado de conspiración, terrorismo y espionaje por el régimen chavista, la esposa del gendarme argentino, María Alexandra Gómez, expresó su emoción en redes sociales y celebró el inminente reencuentro que tendrá con su hijo.

Nakis e Isla Casares visitaron un Centro de Alto Rendimiento en Caracas.
Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes", publicó Gómez en su cuenta de X.

maria alexandra gomez

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme argentino había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para visitar a su pareja e hijo. Pese a que se trataba de un viaje familiar en periodo de vacaciones, fue interceptado en la frontera con Colombia por autoridades migratorias bajo acusaciones de espionaje.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos e incomunicado con su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

Su familia defendió desde un primer momento la legalidad del ingreso: “Si fuera un espía, no habría cruzado mostrando su identidad”, sostuvo su pareja, María Gómez.

Antes de su detención, Gallo residía en Luján de Cuyo y se destacaba por su perfil deportivo, siendo un entusiasta del running y el montañismo.

Sus allegados desmintieron versiones oficiales del régimen chavista, aclarando que era su primera visita al país caribeño y que su actividad se limitaba estrictamente al ámbito personal y profesional en la Gendarmería.

