20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Parlamento de Venezuela aprobó la ley de amnistía

La normativa impulsada por Delcy Rodríguez fue ratificada por unanimidad y establece un nuevo marco jurídico tras la captura de Nicolás Maduro. Habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos desde 1999.

Por
La nueva normativa habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos desde el año 1999.

La nueva normativa habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos desde el año 1999.

EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este jueves de forma unánime la ley de amnistía que habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos cometidos desde el año 1999. El proyecto, que representa un giro en la política judicial del país, fue promovido directamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez canceló programas emblemáticos del chavismo, cuatro creados por Maduro

Tras la votación, el presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, respaldó el avance de la normativa y destacó la cohesión del cuerpo legislativo en esta decisión. El funcionario aprovechó su intervención para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", encargada de redactar el texto final.

La iniciativa legislativa había sido anticipada a finales de enero por la actual jefa de Estado, quien asumió la conducción del país tras la salida de Nicolás Maduro. El nuevo marco legal busca reordenar el escenario político interno mediante un proceso de gracia que abarca más de dos décadas de conflictividad judicial y política.

Este cambio de rumbo ocurre en un contexto institucional marcado por la situación de Maduro, quien permanece recluido en una prisión de Nueva York. El expresidente de Venezuela fue capturado por fuerzas de Estados Unidos durante una incursión militar sobre Caracas y sus zonas periféricas a comienzos de 2026, lo que derivó en la reconfiguración del mando oficialista.

La aprobación del texto final fue celebrada por los legisladores como un paso hacia la estabilidad institucional bajo la nueva conducción. Con esta sanción, el Parlamento otorga las herramientas legales para iniciar la revisión de expedientes históricos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Venezuela, los familiares de los presos mantienen una huelga de hambre frente a la cárcel donde están presos sus seres queridos.

Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre para pedir su liberación

Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell son las empresas beneficiarias.

Estados Unidos autorizó operaciones a cinco petroleras en Venezuela

El USS Gerald Ford fue un emblema de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Donald Trump expresó que viajará a Venezuela. 

Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez

El Parlamento de Venezuela postergó una semana el debate sobre la amnistía a presos políticos

Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.

Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

Rating Cero

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

últimas noticias

play
Rodrigo Castillo, el héroe de Lanús, grita con alma y vida el único gol del partido.

Lanús metió un triunfazo ante Flamengo por 1-0 y definirá la Recopa Sudamericana en Brasil

Hace 57 minutos
Obama y Trump, y un cruce por los extraterrestres.

Polémica en Estados Unidos: Trump acusó a Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres

Hace 1 hora
La nueva normativa habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos desde el año 1999.

El Parlamento de Venezuela aprobó la ley de amnistía

Hace 1 hora
Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

Hace 2 horas
Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

Hace 3 horas