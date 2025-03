A 100 días del secuestro del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: la angustia de su esposa, con críticas a Patricia Bullrich

El 8 de diciembre de 2024, el gendarme argentino Nahuel Gallo ingresó a Venezuela para visitar a su esposa e hijo de dos años cuando fue secuestrado por las fuerzas de seguridad, acusado de espionaje y terrorismo por la dictadura de Nicolás Maduro . “Desde ese día a las 10:57 que no sé más nada, no tengo información de donde está”, afirmó María Alexandra Gómez , su esposa, en medio de la angustia al cumplirse los 100 días de lo que denomina una “desaparición forzada” y reafirmando un pedido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Haga el esfuerzo de sentarse a hablar”.

La entrevista con María, pactada días atrás, se pospuso 24 horas debido a que asistió a una institución venezolana para pedir información de su esposo, como lo viene haciendo en los últimos meses. “Estuve recorriendo lo que es el Ministerio Público, los Tribunales, con la intención de obtener información sobre la situación de Nahuel y no hay nada”, explicó a C5N.

Luego alertó que Nahuel “todavía no está registrado en ningún tribunal venezolano, no tiene ni siquiera una causa penal abierta, derecho a la defensa, ni la posibilidad de acceder a un defensor público. Ningún abogado ha podido al día de hoy hablar con el”.

Nahuel Gallo y su esposa maría 2.jpg María recorre distintas instituciones gubernamentales de Venezuela para obtener información sobre Nahuel Gallo, pero no obtiene respuestas.

Durante este lapso, la esposa del gendarme detalló que “hemos puesto denuncias por la violación de los derechos humanos de Nahuel, pero al lugar donde vamos siempre nos dicen que volvamos en 10 días o la semana que viene”. “Es desesperante que no te den respuestas o que no te quieran ayudar”, resumió.

Para María, que se trasladó desde la ciudad Puerto de la Cruz a Caracas con su madre y bebé para estar cerca de las instituciones nacionales venezolanas y poder hacer en persona los reclamos, “Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada” y “obviamente es una arbitrariedad lo que le están haciendo”.

La primera foto y video de Nahuel Gallo tras su desaparición en Venezuela

“Yo me enteré por un periodista y me empezaron a escribir todos. Me mandaban las imágenes y me preguntaban si ese era Nahuel”, recordó María en relación al material audiovisual que filtraron medios venezolanos el 2 de enero del 2025, en el cual se lo podía ver a Gallo caminando por una cárcel con vestimenta de color celeste. Aquel día, “me bajó la presión, casi me desmayo y me preguntaba ¿de dónde salió esto?”.

“Nosotros estábamos pidiendo una prueba de vida, pero no algo así. Fue durísimo porque nunca me imaginé verlo uniformado de esa manera a Nahuel. Cuando vi las fotografías siempre supe que era él, tiene una forma de mirar muy especial, es muy expresivo y se le nota mucho en la cara cuando no está bien”, analizó.

Nahuel gallo 2.jpeg La imagen que se difundió de Nahuel Gallo caminando en lo que sería el interior de la cárcel El Rodeo I, en Caracas.

Tras examinar las fotografías, se especula que el gendarme argentino habría estado en la cárcel El Rodeo I, ubicado a unos 50 km de Caracas, lugar al que su esposa asistió en los últimos días para obtener información.

“Fui con el bebé y mi mamá, llegué, mostré la fotografía a la gente y les decía 'esto es acá' y me dijeron que no, que Nahuel no estaba ahí. Incluso me trataron súper mal, como si yo estuviese preguntando por un asesino'”, relató angustiada.

Embed La dictadura de Maduro difundió este video de nuestro gendarme.



¡DEVUÉLVANLO YA A SU PATRIA! pic.twitter.com/znjqKJegkx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2025

Pese a no obtener respuestas, y reconocer que le da miedo que su accionar llegue a perjudicar la vida de Gallo, advirtió que no claudicará en lucha y se pregunta: “Si yo no lo hago, ¿quién las va a hacer?”

“Aquí no hay embajada argentina, no hay ningún embajador ni nadie que ayude. Todo eso lo tengo que hacer yo. Lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta que obtenga la libertad de Nahuel”, remarcó.

“Nunca tuve la oportunidad de hablar con Bullrich”

Para la esposa del gendarme argentino, el accionar inicial del gobierno de Javier Milei en el caso no fue el correcto: ”Siento como que lo politizaron de una manera que no se tenía que hacer”. En ese sentido, insistió en aclarar que “el viaje de Nahuel primero no fue nada político, no vino por orden de Argentina, vino porque venía a buscarnos a nosotros, que somos su familia”.

“La manera en que se manejó la información fue horrible, asquerosa. Yo entiendo el carácter que tiene la ministra Bullrich y como lo tomó, pero creo que hubo mucha agresividad al principio. Ese accionar del gobierno argentino para mí no ayudó en la búsqueda”, sumó.

bullrich conferencia nahuel gallo La conferencia de prensa de Patricia Bullrich, junto al canciller Gerardo Werthein, donde denunciaron el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Luego volvió a cuestionar la manera que llevó a cabo el caso la titular de Seguridad de la Nación. “Yo si tengo a un gendarme argentino detenido en Venezuela, voy y me siento a dialogar. Muéstrale las pruebas de que Nahuel no venía a hacer nada de lo que decía el gobierno venezolano”, aseguró.

Lamentó además que “nunca tuve la oportunidad de hablar con Bullrich en estos 100 días. Nunca hubo una intención de ella para conmigo”.

El pedido de la esposa de Nahuel Gallo a Bullrich

“En estos 100 días, le diría a Bullrich que haga el esfuerzo de dialogar, de sentarse a hablar. Hay un ser humano que sé que está sufriendo y hay un niño de dos años que pregunta todos los días por su papá y obviamente lo necesita. Le diría que basta, que nos sentemos, esto se tiene que solucionar hablando”, pidió.

La esposa de Nahuel Gallo afirmó tener “las pruebas de que Nahuel es inocente, y si cometió algún error, bueno, permítanos resarcirlo, pero no con una desaparición forzada, porque eso es lo más grave”.

“Empecemos a hablar, no son fáciles estos 100 días, yo no duermo. Quiero decir basta, vamos a sentarnos a hablar y decir 'qué es lo que necesitan, qué se requiere' y ya. Quiero pensar que lo están haciendo y tienen en resguardo la información, pero ya es demasiado todo esto. Yo no doy más”, finalizó.

Nahuel Gallo 4.jpg Se cumplen 100 días del secuestro de Nahuel Gallo en Venezuela.

El último reclamo de la Argentina sobre el caso ocurrió el 10 de marzo cuando, durante la Asamblea General convocada por la OEA para elegir a su nuevo secretario General, se presentó un reclamo contra la dictadura de Nicolás Maduro por la desaparición del gendarme.

Fue realizado por Carlos Cherniak, futuro embajador de la Argentina en la OEA, al señalar: “Mi país expresa su profunda preocupación por la persistencia de regímenes que vulneran de manera sistemática los derechos fundamentales. La situación en Venezuela es particularmente alarmante: tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro ha desconocido la voluntad popular, consolidando un gobierno carente de legitimidad democrática”.

Y añadió que “Argentina ha sido directamente afectada por las graves consecuencias de este accionar. La desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en condiciones inhumanas y sin garantías procesales, constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Su liberación es una prioridad para mi país, y confiamos en que la comunidad internacional hará uso de sus mecanismos para coadyuvar en la pronta resolución de esta situación”.