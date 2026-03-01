El Gobierno le agradeció a Estados Unidos por la liberación de Nahuel Gallo

El canciller celebró la liberación del gendarme, denunció "desaparición forzada" y destacó las "múltiples gestiones realizadas por países aliados". También remarcó el trabajo de la ONG Foro Penal.

Tras el anuncio de la AFA sobre la liberación de Nahuel Gallo , el canciller Pablo Quirno celebró su regreso al país, denunció "desaparición forzada" y destacó las " múltiples gestiones realizadas por países aliados ", entre los que mencionó a Estados Unidos e Italia .

"La República Argentina destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana , del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal ", enumeró Quirno este domingo en X.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto remarcó que "la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

El funcionario de Javier Milei exigió "la inmediata liberación" del otro argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani , y de "todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido…

Por su parte, la senadora oficialista y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, replicó en X el mensaje de Quirno y, sin hacer mención a la gestión de la AFA, aseguró: " Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia".

Quién es Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la previa de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela. Las autoridades chavistas lo vincularon con presuntos planes para sabotear los comicios, acusándolo de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

Su familia denunció que Giuliani había llegado al país por motivos laborales y que las acusaciones carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.

El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

Fuentes de las negociaciones confirmaron a C5N que el diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana. El gendarme Gallo regresa a Argentina acompañado por un comité de AFA, en el que no estará presente Tapia, ya que la Justicia le prohibió la salida del país en los últimos días.