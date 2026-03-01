La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15 Allegra Cubero celebró su cumpleaños junto a su familia y amigos y lo compartió en redes sociales. El vestido elegido por la joven se robó todas las miradas por un detalle particular. + Seguir en







Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia.

Allegra, la segunda hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, celebró sus 15 años, cumplidos en enero, con una gran fiesta rodeada de amigos y familiares. En las últimas horas, las imágenes del mega festejo se viralizaron y sorprendieron a sus seguidores: el vestido elegido por la joven, diseñado por Laurencio Adot, le dio un estilo único y distinto al tradicional look de quinceañera, convirtiéndose en el detalle más comentado de la noche.

Aunque Allegra cumplió años en enero y sus padres le habían prometido un viaje como regalo, la joven decidió celebrar también con una gran fiesta organizada por la familia de su madre, y tendrá otra celebración por parte de su padre. Para la ocasión, eligió un vestido diseñado por el reconocido modisto Laurencio Adot: una prenda dorada en la parte superior, con una manga blanca que aportaba contraste y elegancia. La falda, también en blanco, incluía tajos estratégicos que se destacaban cada vez que Allegra caminaba o bailaba, convirtiendo su look en uno de los detalles más en redes sociales.

Allegra Cubero en su fiesta de 15 junto a hermanas y mamá La celebración de la quinceañera incluyó una imponente torta de cuatro pisos, la presencia de “rosas vivientes” que aportaron un toque original y la participación de algunos famosos. Entre ellos, Luchi Maidana, ex participante de Gran Hermano 2023, y la cantante Olivia Wald, quien homenajeó a la cumpleañera interpretando varios de sus hits y convirtió la noche en un verdadero show.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laurencio adot (@laurencioadot) Por su parte, Nicole Neumann quiso sorprender a su hija Allegra con un obsequio muy especial: una exclusiva gargantilla de Swarovski perteneciente a la colección de Ariana Grande. El collar, con baño de rodio, presenta un diseño romántico compuesto por cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo resplandeciente de pavé transparente. La pieza, que combina delicadeza y sofisticación, está valuada en $979.000 según la página oficial de la marca, y se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche, reflejando el cariño y la importancia de la ocasión.