Liberación de Nahuel Gallo: quiénes son los integrantes de la AFA que acompañaron al gendarme

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió con la noticia del compatriota, tras más de un año detención en Venezuela. Dos hombres de confianza de Claudio Chiqui Tapia formaron parte del operativo.

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras estar 448 días detenido en Venezuela acusado de conspiración, terrorismo y espionaje sorprendió a todos , tras ser comunicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . La foto difundida por la casa madre del fútbol argentino se observa a dos dirigentes de peso, laderos de Claudio Chiqui Tapia y que formaron parte de la operación.

Las figuras de la AFA que acompañaron a Gallo son Luciano Nakis , actual prosecretario de la entidad rectora del fútbol argentino y presidente de Deportivo Armenio y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA, Fernando Isla Casares , conocido como “El Gaucho”, y hombre fuerte del Ascenso.

Antes de la foto con Gallo, los dirigentes visitaron las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en un claro gesto de amistad entre ambas federaciones. El presidente de la FVF, Jorge Giménez Ochoa, estuvo presente en la entrega de distinciones a los hombres del Chiqui Tapia.

"Las conversaciones sobre Nahuel Gallo, vía la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la FVF (Federación Venezolana de Fútbol), empezaron hace más de un año cuando Tapia viajó a ese país por el Sub20 en el verano del 2025. Por entonces, las relaciones diplomáticas Argentina-Venezuela, estaban rotas. Giménez, de la FVF, es considerado un “ahijado” político de Delcy Rodríguez", informó el periodista Pablo Ibáñez , en su cuenta de X.

Además, añadió: "Eso destrabó una negociación que por la vía oficial sigue bloqueada. Tapia iba a viaje a Venezuela y la Justicia lo trabó. Gallo regresa junto a Pro Secretario de AFA Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares".

#Institucional Una Delegación de la AFA, encabezada por el Pro Secretario de la @afa, Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, recorrieron junto al Presidente de la @fvf, Jorge Giménez Ochoa, el lugar donde se ejecutan las obras del nuevo Centro de Alto… pic.twitter.com/nXnJXrfr65 — AFA (@afa) March 1, 2026

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme argentino había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para visitar a su pareja e hijo. Pese a que se trataba de un viaje familiar en periodo de vacaciones, fue interceptado en la frontera con Colombia por autoridades migratorias bajo acusaciones de espionaje.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos e incomunicado con su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

Su familia defendió desde un primer momento la legalidad del ingreso: “Si fuera un espía, no habría cruzado mostrando su identidad”, sostuvo su pareja, María Gómez.

Antes de su detención, Gallo residía en Luján de Cuyo y se destacaba por su perfil deportivo, siendo un entusiasta del running y el montañismo. Sus allegados desmintieron versiones oficiales del régimen chavista, aclarando que era su primera visita al país caribeño y que su actividad se limitaba estrictamente al ámbito personal y profesional en la Gendarmería.