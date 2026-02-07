La esposa de Nahuel Gallo, tras la amnistía a presos políticos en Venezuela: "Van a traerlo pronto a casa" María Gómez se mostró esperanzada por la medida dada a conocer el viernes por el presidente de la Asamblea Nacional. "El Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones", señaló. La liberación del gendarme argentino podría concretarse la próxima semana. Por Pablo Daniel Olmedo + Seguir en







María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino.

María Alexandra Gómez, la esposa Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 acusado de espionaje, habló este sábado con C5N y se mostró esperanzada por su liberación, luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anticipara que la próxima semana se concretará la amnistía anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez y todos los presos políticos saldrán el libertad.

"Va a volver pronto a casa", afirmó la mujer que hace meses viene reclamando por la liberación de su pareja, apresado de manera ilegal en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en la ciudad de Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, a 45 kilómetros de la ciudad de Caracas.

En comunicación con C5N, María aclaró que "todavía no tenemos ningún tipo de información oficial sobre la situación de Nahuel, pero bueno, se que el Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones que se tienen que hacer".

Gendarme Nahuel Gallo Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. En este sentido, es consciente de que "hay mucha información que no comparten conmigo por un tema de sensibilidad y que todavía está en curso todo lo que están haciendo".

"Hay planes y gestiones, sé que están trabajando para traerlo pronto a casa. No sabemos cuando, esperamos que sea pronto", completó la esposa del gendarme argentino.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos y exiliados La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves con carácter de urgencia la ley de amnistía destinada a beneficiar a personas perseguidas por motivos ideológicos. Esta iniciativa busca extinguir procesos judiciales derivados de protestas y críticas a la gestión pública ocurridas desde el inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999. El texto contempla la libertad inmediata de los detenidos, la anulación de antecedentes penales y la devolución de bienes incautados. El marco legal también deja sin efecto las órdenes de captura internacionales y alertas migratorias para facilitar el regreso de miles de exiliados. No obstante, la norma establece límites claros y excluye a responsables de crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales o violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera, el oficialismo califica la medida como un acto de clemencia orientado a fomentar la paz interna y la reconciliación nacional.