La esposa de Nahuel Gallo, tras la amnistía a presos políticos en Venezuela: "Van a traerlo pronto a casa"

María Gómez se mostró esperanzada por la medida dada a conocer el viernes por el presidente de la Asamblea Nacional. "El Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones", señaló. La liberación del gendarme argentino podría concretarse la próxima semana.

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
María

María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino.  

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habló sobre la liberación de presos políticos la próxima semana. 
Venezuela confirmó que liberará a todos los presos políticos la semana que viene

"Va a volver pronto a casa", afirmó la mujer que hace meses viene reclamando por la liberación de su pareja, apresado de manera ilegal en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en la ciudad de Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, a 45 kilómetros de la ciudad de Caracas.

En comunicación con C5N, María aclaró que "todavía no tenemos ningún tipo de información oficial sobre la situación de Nahuel, pero bueno, se que el Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones que se tienen que hacer".

Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024.

Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024.

En este sentido, es consciente de que "hay mucha información que no comparten conmigo por un tema de sensibilidad y que todavía está en curso todo lo que están haciendo".

"Hay planes y gestiones, sé que están trabajando para traerlo pronto a casa. No sabemos cuando, esperamos que sea pronto", completó la esposa del gendarme argentino.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos y exiliados

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves con carácter de urgencia la ley de amnistía destinada a beneficiar a personas perseguidas por motivos ideológicos. Esta iniciativa busca extinguir procesos judiciales derivados de protestas y críticas a la gestión pública ocurridas desde el inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999. El texto contempla la libertad inmediata de los detenidos, la anulación de antecedentes penales y la devolución de bienes incautados.

El marco legal también deja sin efecto las órdenes de captura internacionales y alertas migratorias para facilitar el regreso de miles de exiliados. No obstante, la norma establece límites claros y excluye a responsables de crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales o violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera, el oficialismo califica la medida como un acto de clemencia orientado a fomentar la paz interna y la reconciliación nacional.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera instancia.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos y exiliados

Esperan la aprobación de la amnistía en el Parlamento.

El jefe del Parlamento de Venezuela aseguró que el debate por amnistía para los detenidos será "muy pronto"

Baldo fue liberado este miércoles.

Venezuela liberó al argentino Roberto Baldo, acusado por presunto "terrorismo"

Gustavo Rivara.

Venezuela liberó a un argentino que estaba detenido y el Gobierno pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

