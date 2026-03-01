1 de marzo de 2026 Inicio
Así reflejó el mundo el ataque de EEUU e Israel a Irán y la muerte de Ali Khamenei

Los diarios y portales más importantes reflejaron el bombardeo sobre Teherán y las consecuencias que dejará este nuevo ataque en Medio Oriente.

El bombardeo fue a diferentes ciudades de Irán.

El bombardeo fue a diferentes ciudades de Irán.

Los diarios de todo el mundo reflejaron el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la muerte de su líder supremo Alí Khamenei. The New York Times, El País, ABC y Bild fueron algunos de los que contaron con fotos y con información el conficto en Medio Oriente.

El Papa León XIV pidió que se evite un “abismo irreparable”actuando con diplomacia y promoviendo el bien de los pueblos
El Papa León XIV expresó su preocupación por Oriente Medio: "Elevo mi súplica por un urgente retorno al diálogo"

Todo comenzó en la madrugada del sábado en Argentina al momento en el que Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva sobre Irán, en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declararon el estado de emergencia. Mientras que el país persa realizó una contraofensiva.

El Ministerio de Defensa israelí, a cargo de Israel Katz, indicó que la operación buscó “eliminar amenazas” y advirtió que “se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene importantes operaciones en combate con Irán. Pero las principales imágenes muestran a Teherán con graves daños.

Sin embargo, quedó claro que uno de los objetivos era la muerte del líder supremo Alí Khamenei. Donald Trump y Benjamin Netanyahu habían adelantado la noticia horas antes, tras las incursiones aéreas en territorio persa. El mandatario estadounidense afirmó que "Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto". Trump, además, aseguró que los ataques precisos continuarían hasta que fuera necesario para la seguridad regional.

Ante esto, los principales medios reflejaron la situación mundial con tapas como: “Jaque a los Ayatolás” en ABC; "Trump ataca Irán", en Bild (Alemania); "El líder supremo de Irán, asesinado durante los ataques", en The New York Times. El mundo árabe, en tanto, destacó "ataques cobardes".

Las tapas de los diarios más destacados sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán

abc
el país
diario
diario
diario
diario
diario
WhatsApp Image 2026-03-01 at 07.11.39 (2)
diario
diario
diario
diario

