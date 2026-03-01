1 de marzo de 2026 Inicio
Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela: cuándo llegará a Argentina

El gendarme estuvo 448 días en prisión acusado de espionaje y terrorismo bajo el entonces gobierno de Nicolás Maduro. Fue beneficiado por la Ley de Amnistía a presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional semanas atrás. Las negociaciones a último momento y el rol de la AFA.

Nahuel Galló llegará a Argentina en la madrugada del lunes. 
Luego de permanecer 448 días en prisión en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo finalmente fue liberado y llegará en las próximas horas al país en un vuelo privado acompañado por un comité de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que fue clave en la última etapa de las negociaciones entre Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.

Nakis e Isla Casares visitaron un Centro de Alto Rendimiento en Caracas.
Su esposa María Alexandra Gómez confirmó este domingo la liberación y detalló que "ya está volando hacia la Argentina". "Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", agregó en un sentido mensaje por X.

La foto de Nahuel Gallo luego de ser liberado y antes de subirse al avión que lo traerá de vuelta a Argentina.

Se estima que Nahuel Gallo pise suelo argentino en la madrugada del lunes ya que un vuelo comercial tradicional tiene una duración aproximada de entre 7 y 8 horas. Al tratarse de un traslado en una aeronave privada, el tiempo será menor.

El Gobierno le agradeció a Estados Unidos por la liberación de Nahuel Gallo

Tras el anuncio de la AFA sobre la liberación de Nahuel Gallo, el canciller Pablo Quirno celebró su regreso al país, denunció "desaparición forzada" y destacó las "múltiples gestiones realizadas por países aliados", entre los que mencionó a Estados Unidos e Italia.

"La República Argentina destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal", enumeró Quirno este domingo en X.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto remarcó que "la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

El funcionario de Javier Milei exigió "la inmediata liberación" del otro argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani, y de "todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme argentino había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para visitar a su pareja e hijo. Pese a que se trataba de un viaje familiar en periodo de vacaciones, fue interceptado en la frontera con Colombia por autoridades migratorias bajo acusaciones de espionaje.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos e incomunicado con su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

Su familia defendió desde un primer momento la legalidad del ingreso: “Si fuera un espía, no habría cruzado mostrando su identidad”, sostuvo su pareja, María Gómez.

Antes de su detención, Gallo residía en Luján de Cuyo y se destacaba por su perfil deportivo, siendo un entusiasta del running y el montañismo. Sus allegados desmintieron versiones oficiales del régimen chavista, aclarando que era su primera visita al país caribeño y que su actividad se limitaba estrictamente al ámbito personal y profesional en la Gendarmería.

