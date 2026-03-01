Javier Milei inaugura el período de sesiones ordinarias con un Congreso más alineado a su Gobierno Será la tercera apertura de su gestión y comenzará a las 21 en la Cámara de Diputados. El Presidente dará un discurso con un fuerte impulso reformista. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei encabezará este domingo por la noche la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la tercera desde que asumió el poder. La ceremonia se realizará a partir de las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de ministros, altos funcionarios, legisladores de La Libertad Avanza y representantes de fuerzas aliadas que acompañaron las principales iniciativas del oficialismo en el último año.

El acto se desarrollará en horario nocturno, una modalidad que el Gobierno instaló desde el inicio de la gestión, con el objetivo de maximizar la audiencia. Milei hablará ante una Asamblea Legislativa que presenta un escenario político más favorable que en el arranque de su mandato, luego de que el oficialismo lograra aprobar proyectos centrales de su programa económico e institucional.

La apertura se dará, además, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar su capacidad de avanzar con reformas estructurales y ampliar su base de respaldo parlamentario. En ese marco, el Presidente expondrá el balance de su primer año completo de gestión y delineará las prioridades para el nuevo ciclo legislativo.

Qué se sabe del discurso de Javier Milei en el Congreso El contenido del mensaje fue preparado directamente por Milei junto a su círculo más cercano y se mantuvo en reserva hasta último momento. Según fuentes oficiales, la exposición tendrá una duración aproximada de una hora y buscará reforzar el perfil reformista del Gobierno.

Entre los ejes previstos figura el anuncio de un paquete de más de 40 iniciativas legislativas que el Ejecutivo pretende impulsar durante este año, en línea con el objetivo de profundizar la transformación del Estado y la economía. También se espera que el mandatario haga un repaso de las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, con énfasis en los cambios estructurales implementados y en la situación heredada.

En la Casa Rosada sostienen que el hermetismo responde a la intención de que el discurso tenga impacto político y público en el momento de su pronunciamiento. Bajo esa lógica, el Gobierno apuesta a que la intervención marque el rumbo del nuevo período parlamentario y consolide el respaldo político necesario para avanzar con su agenda de reformas.