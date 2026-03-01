El Gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

Había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre del 2024. Estuvo 448 días privado de su libertad en El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad controlada por la contrainteligencia militar venezolana. El rol de la AFA en las negociaciones que derivaron en la liberación.

El gobierno de Venezuela finalmente liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo , quien había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre del 2024 .

Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

Fuentes de las negociaciones confirmaron a C5N que el diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana. El gendarme Gallo va a estar volando pronto hacia la Argentina acompañado por un comité de AFA, en el que no estará presente Tapia, ya que la Justicia le prohibió la salida del país en los últimos días.

El suboficial mendocino estuvo 448 días privado de su libertad en El Rodeo I , una cárcel de máxima seguridad controlada por la contrainteligencia militar venezolana. Su detención, calificada como desaparición forzada por la Casa Rosada, escaló en tensión tras revelarse detalles de su cautiverio en un contexto de ruptura diplomática total entre ambos países.

La liberación de Gallo se produjo en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial en Venezuela, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La situación del efectivo se vio enmarcada en una crisis política regional donde los detenidos extranjeros suelen ser utilizados como moneda de cambio. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que en El Rodeo I se vulneran garantías básicas y se impide la asistencia consular, operando el recinto como un centro de detención para perfiles considerados "sensibles".

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El gendarme argentino había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para visitar a su pareja e hijo. Pese a que se trataba de un viaje familiar en periodo de vacaciones, fue interceptado en la frontera con Colombia por autoridades migratorias bajo acusaciones de espionaje.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos e incomunicado con su familia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

Su familia defendió desde un primer momento la legalidad del ingreso: “Si fuera un espía, no habría cruzado mostrando su identidad”, sostuvo su pareja, María Gómez.

Antes de su detención, Gallo residía en Luján de Cuyo y se destacaba por su perfil deportivo, siendo un entusiasta del running y el montañismo.

Sus allegados desmintieron versiones oficiales del régimen chavista, aclarando que era su primera visita al país caribeño y que su actividad se limitaba estrictamente al ámbito personal y profesional en la Gendarmería.

El reclamo de casi todo el arco político argentino

Apenas se conoció el anuncio del gobierno venezolano sobre la liberación de presos políticos, el Gobierno argentino y diputados libertarios y de los bloques de la UCR y la Coalición Cívica reclamaron la libertad de Gallo.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que el oficialismo está siguiendo “de cerca” la liberación de presos políticos e insistió en el pedido por la libertad de Gallo y del abogado Germán Giuliani.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la exministra de Seguridad en su cuenta de X.

Agregó que “esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”. “La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró su mensaje Bullrich.

Por su parte, las diputadas de la Libertad Avanza (LLA) Silvana Guidici y de la UCR Karina Banfi exigieron también la libertad de Gallo y Giuliani. “Exigimos la liberación inmediata de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani, detenidos arbitrariamente en Venezuela. Nunca debieron estar presos”, dijo por la red social X Silvana Guidici. Agregó que “exigimos también la libertad de todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas”.

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó también “libertad a los presos políticos en Venezuela". Ferraro había señalado este miércoles que “en Venezuela hay más de 1.000 personas privadas de su libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. El gendarme argentino Nahuel Gallo es uno de ellos”.

Por su parte, la legisladora Karina Banfi manifestó sus deseos de que que "sean todos liberados. Que no haya libertad condicional para nadie. Los queremos a todos en libertad!”

Destacó “ Esperamos en especial que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".