Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La mandataria interina confirmó que impulsará una nueva ley ante la Asamblea Nacional para otorgar libertad plena a cientos de detenidos. El proyecto busca cerrar las causas judiciales y promover la reconciliación tras la caída de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela , confirmó este viernes el inicio de un proceso de amnistía general durante un acto en el Tribunal Superior de Justicia . La medida pretende liberar a ciudadanos encarcelados por motivos ideológicos y facilitar la convivencia nacional tras la captura de Nicolás Maduro. Desde el Ejecutivo pretenden que la próxima semana se lleve adelante el debate y la aprobación.

" Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia ", manifestó la funcionaria ante los magistrados. Rodríguez apeló a la paz social y solicitó que ningún sector político imponga actos de violencia o venganza en este escenario. El perdón legal excluirá de forma taxativa a personas con condenas por homicidios, narcotráfico o delitos de delincuencia común.

La iniciativa busca normalizar la situación de quienes ya salieron de prisión pero mantienen restricciones judiciales severas. Actualmente, muchos excarcelados enfrentan la prohibición de abandonar el país o de realizar declaraciones públicas sobre su situación. El proyecto parlamentario otorgará seguridad jurídica y evitará posibles extorsiones por parte de efectivos policiales contra los beneficiarios de la medida .

" Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada ", aseguró Rodríguez al recordar su historia personal y la muerte de su padre bajo tortura. La mandataria vinculó su decisión a la necesidad de fortalecer la tutela jurídica y el respeto a la Constitución Nacional. El proceso cuenta con el acompañamiento de mediadores internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Brasil, Lula da Silva .

Según precisó El País, la presión de la sociedad civil y de organizaciones como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad resultó clave para este anuncio. Diversos sectores opositores sostuvieron que la transición democrática carece de legitimidad mientras existan prisioneros en las cárceles venezolanas. La ley representará el perdón más amplio desde los indultos otorgados en el año 2020 a referentes de la oposición .

Familiares de presos políticos en Venezuela Getty images

Los presos políticos y el proceso de liberación

Las liberaciones de detenidos tras la salida de Maduro ocurrieron con excesiva lentitud y falta de información oficial para los familiares. Las organizaciones defensoras confirmaron la salida de poco más de 300 personas, aunque las cifras gubernamentales elevaron el número por encima de los 800 casos. Los abogados denunciaron que las listas oficiales suelen incluir a presos por delitos comunes para engrosar las estadísticas de beneficiarios políticos.

La incertidumbre llevó a los allegados de los presos a organizar vigilias y campamentos permanentes frente a los centros de reclusión. El Comité de Madres propuso que la nueva normativa incluya a todas las víctimas de persecución desde febrero del año 2014. El borrador de esta iniciativa ciudadana plantea también el sobreseimiento de causas para periodistas, activistas sociales y militares que permanecen en el exilio o la clandestinidad.

Donald Trump anunció la reapertura total del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos confirmó este jueves la apertura inmediata de las rutas comerciales con el territorio venezolano tras una charla con Delcy Rodríguez. El mandatario republicano instruyó a las autoridades de transporte para ejecutar la orden de forma prioritaria al final de la jornada. Según el jefe de Estado, la medida garantiza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que decidan viajar al país caribeño próximamente.

Donald Trump

“La gente que quiere regresar o ir de visita podrá hacerlo”, subrayó Trump desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. El avance diplomático permitirá que compañías como American Airlines retomen sus operaciones habituales, suspendidas desde el inicio de la crisis en 2019. Esta decisión acompaña los diálogos para la reapertura de las sedes consulares y embajadas en ambas naciones tras años de ruptura.