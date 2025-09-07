La emoción de Axel Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo, el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las Elecciones bonaerenses

Durante los comicios de la provincia de Buenos Aires se vivieron momentos insólitos como las boletas truchas en Mar del Plata, la particular anotación en el padrón de la escuela donde vota Karina Milei y la confesión musical de Francisco Adorni: “Cacho Castaña me relaja”.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se desarrollan con normalidad, aunque con algunas demoras, pero también dejó algunos hechos curiosos, llamativos o insólitos durante la jornada electoral.

En la Escuela N° 45 Comandante Luis Piedra Buena, de Remedios de Escalada, se colocó una imagen tamaño natural del fotógrafo Pablo Grillo , atacado por Gendarmería en la represión durante una marcha de jubilados, a quien le fue asignado ese lugar de votación, pero se encuentra imposibilitado de sufragar debido a los problemas de salud consecuencia de la agresión sufrida.

Se trata de la escuela en la que el fotógrafo debería haber ido a votar, en momentos en que continúa su tratamiento tras el grave episodio ocurrido en marzo. La enorme imagen funciona como una manera de representar su presencia en el proceso electoral del que no puede participar de forma directa debido a su delicado estado de salud.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue a votar a la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de La Plata y tras ello, habló ante la prensa y afirmó que “es un hermoso día para votar, soleado”, y no pudo contener la emoción al comentar que en este día es la primera votación de su hijo mayor, León.

“Como dato de color, hoy por primera vez votó mi hijo mayor León, así que...” contó con la voz quebrada que le impidió siguió hablando, aunque emitió una sonrisa orgullosa por el momento.

Cuando se le consultó si se había emocionado, reconoció que sí y explicó que todavía no había votado y seguramente lo iba acompañar: “Es un evento familiar”.

Embed La emoción de Axel Kicillof: "Hoy por primera vez vota mi hijo mayor, León"



Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/xQxFvOBnb0 — C5N (@C5N) September 7, 2025

Salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Un joven de 21 años intentó escapar corriendo de un colegio de La Plata cuando fue a votar y le informaron que debía quedarse como presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a volver a la escuela para cumplir con su obligación.

La apertura de las elecciones legislativas bonaerenses se demoró este domingo en varios colegios por la ausencia de autoridades de mesa, y lo mismo sucedió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. El chico se acercó a votar alrededor de las 8:20, pero su mesa aún no estaba conformada.

En ese contexto, según informó el medio platense 0221, una mujer se asomó a la vereda y le pidió a los policías que convocaran a la primera persona de la fila para reemplazar al presidente de mesa, que no se había presentado. Sin embargo, el chico se negó y trató de salir corriendo. Los efectivos lo persiguieron, lo alcanzaron a la media cuadra y lo obligaron a volver a la escuela para cumplir con el requerimiento.

La particular anotación en el padrón electoral donde vota Karina Milei

Los padrones exhibidos en la puerta del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, escuela donde vota la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, amanecieron con la inscripción del 3%, en alusión al escándalo interno por los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

karina milei 3

Egresados venden comida dulce en la puerta de la escuela donde votó Karina Milei

En la puerta de la escuela que fue a votar la secretaria general de la Nación, Karina Milei, en Vicente López, un grupo de estudiantes se concentraron para extender una mesa y hacer una venta de cosas dulces. Allí ofrecieron pastaflora, bizcochuelos, budines y galletitas para juntar plata para el viaje de egresados.

“Un poco repuntó la venta”, cerca del mediodía dijeron los chicos en cuanto a la iniciativa para el viaje de estudio a Tandil.

Francisco Adorni, los ravioles a sus hijos y la música de Cacho Castaña para relajarse

Luego de salir de la votación, el candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección, Francisco Adorni, en el Colegio Nacional La Plata, habló ante la prensa y reconoció estar sorprendido por ver su cara.

Adorni llegó con facturas para la mesa de votación y reveló que antes de ir al búnker libertario de Gonnet para esperar los resultados finales, le iba a cocinar a sus hijos ravioles y que iba a escuchar canciones de Cacho Castaña porque lo relaja.

"Estoy muy contento. Ojalá sea un jornada en paz para todo los bonaerenses. No hay que contestar a los que se acercaron a gritar. Al mediodía le cocinaré unas pastas a mis niños y escucharé a Cacho Castaña. Soy fanático de Cacho, me relaja", reconoció.

Embed Votó Francisco Adorni: "Ahora le cocinaré unas pastas a mis niños y escucharé Cacho Castaña"



Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/tRF7TlSu1k — C5N (@C5N) September 7, 2025

Las boletas truchas con memes en Mar del Plata

Como es costumbre en todas las elecciones, se hicieron presentes las boletas en tono de memes, esta vez aparecieron en Mar del Plata llegaron dos imágenes que se volvieron virales en redes sociales y generaron muchas risas.

En un primer lugar se mostró una con el “Partido Brainrots Unidos”, uno de los memes principales de este 2025 y que incluso ha llegado a tener su propia obra de teatro. Aquí, los titulares fueron los siguientes: Tralalero Tralala (1°), Bombardiro Crocodilo (2°), Bombombbini Gusini (3°), Brr Brr Patapim (6°), Ballerrina Cappuccina (7°), Lirili Tung Tung Sahur (8°) y La Vaca Saturno Saturnita (9°).

Luego fue turno del furor por la expedición del Conicet, apareció el “Partido Estrella Culona”: los titulares fueron Patricio Estrella (1°), Bob Esponja (2°), Gary Medel (3°), Don Cangrejo (4°) y Batatita Asesina (5°), y este último hizo referencia a otro de los seres vivos que aparecieron durante la investigación en las profundidades de Mar del Plata.

Brainrot Tralalero Tralala estrella culona Conicet Redes sociales

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Durante el desarrollo de las Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un hecho insólito se vivió dentro de un cuarto oscuro en una escuela de Malvinas Argentinas. Es que, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robarse boletas opositoras.

El caso ocurrió sobre el mediodía de la jornada electoral en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo cuando un votante ingresó al cuarto oscuro y vio al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

Según se puede observar en la filmación que se volvió viral en las redes, el hombre estaba guardando en un sobre las boletas de la Fuerza Patria. El propio votante que ingresó al recinto fue quien filmó la secuencia y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.