Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.







Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025. Redes sociales

Las boletas truchas con memes son cada vez más habituales en Argentina y las Elecciones 2025 no fueron la excepción, ya que desde Mar del Plata llegaron dos imágenes que no tardaron en ser virales en redes sociales.

En un primer lugar se mostró una con el "Partido Brainrots Unidos", uno de los memes principales de este 2025 y que incluso ha llegado a tener su propia obra de teatro. Aquí, los titulares fueron los siguientes: Tralalero Tralala (1°), Bombardiro Crocodilo (2°), Bombombbini Gusini (3°), Brr Brr Patapim (6°), Ballerrina Cappuccina (7°), Lirili Tung Tung Sahur (8°) y La Vaca Saturno Saturnita (9°).

Luego fue turno del furor por la expedición del Conicet, ya que apareció el "Partido Estrella Culona". En este caso, los titulares fueron Patricio Estrella (1°), Bob Esponja (2°), Gary Medel (3°), Don Cangrejo (4°) y Batatita Asesina (5°), y este último hizo referencia a otro de los seres vivos que aparecieron durante la investigación en las profundidades de Mar del Plata.

Boletas truchas brainrot estrella culona Conicet Desde Mar del Plata llegaron dos boletas con memes. Redes sociales Por el momento no han aparecido más imágenes sobre boletas creadas a partir de memes, aunque esto ya parece ser algo habitual en las Elecciones realizadas en Argentina. Una de las prácticas más habituales es la de celebrar triunfos futbolísticos con esto, tal y como fue el caso de la Selección campeona del mundo en 2022.

