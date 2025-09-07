Votó Sergio Massa: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El dirgente del Frente Renovador emitió su sufragio minutos antes de las 13:30 en una escuela de Tigre, desde donde pidió a los bonaereses que se acerquen a votar. "A las 18 vamos a tener un resultado", adelantó.

El dirigente del Frente Renovador Sergio Massa votó este domingo en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en un escuela de Tigre desde donde pidió a los bonaereses que se acerquen a votar. "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos" , señaló a la prensa.

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”, afirmó en un primer momento el ex ministro de Economía.

Luego insistió en la necesidad de que los bonaerenses concurran a las urnas: “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta”. En ese sentido, señaló que “comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número” y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

Massa también adelantó que viajará a la ciudad de La Plata para seguir de cerca el avance de la elección: “La decisión provincial es importante. A la noche vamos a ver los números que van a demostrar el apoyo a una fuerza política. Esto va a funcionar como termómetro de qué quiere la sociedad”.

— C5N (@C5N) September 7, 2025

Sobre el final de sus dichos, el exministro resaltó además un gesto del gobernador Axel Kicillof, al que calificó como una muestra de generosidad. Además, puso énfasis en la importancia política del resultado electoral de este domingo: “Para el oficialismo es demostrar que tiene un programa de gobierno, y para la oposición es la oportunidad de demostrar que tiene otro modelo de país”.

