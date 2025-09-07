7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Votó Sergio Massa: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El dirgente del Frente Renovador emitió su sufragio minutos antes de las 13:30 en una escuela de Tigre, desde donde pidió a los bonaereses que se acerquen a votar. "A las 18 vamos a tener un resultado", adelantó.

Por

Sergio Massa pidió que la gente vaya a votar. 

El dirigente del Frente Renovador Sergio Massa votó este domingo en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en un escuela de Tigre desde donde pidió a los bonaereses que se acerquen a votar. "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos", señaló a la prensa.

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires
Te puede interesar:

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”, afirmó en un primer momento el ex ministro de Economía.

Luego insistió en la necesidad de que los bonaerenses concurran a las urnas: “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta”. En ese sentido, señaló que “comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número” y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1964730605020856359&partner=&hide_thread=false

Massa también adelantó que viajará a la ciudad de La Plata para seguir de cerca el avance de la elección: “La decisión provincial es importante. A la noche vamos a ver los números que van a demostrar el apoyo a una fuerza política. Esto va a funcionar como termómetro de qué quiere la sociedad”.

Sobre el final de sus dichos, el exministro resaltó además un gesto del gobernador Axel Kicillof, al que calificó como una muestra de generosidad. Además, puso énfasis en la importancia política del resultado electoral de este domingo: “Para el oficialismo es demostrar que tiene un programa de gobierno, y para la oposición es la oportunidad de demostrar que tiene otro modelo de país”.

Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecen una trasmisión con un despliegue sin precedentes para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país, que puede seguirse al mismo tiempo en C5N.com y en todas las redes sociales.

Desde las 7, toda la información al instante de los 135 municipios y las 8 secciones electorales, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán 23 senadores y 46 diputados provinciales.

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Embed - LA PROVINCIA ELIGE: COBERTURA ESPECIAL de C5N y RADIO 10

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 13 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

Elecciones legislativas en la Provincia: detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

play

Votó Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Bondarenko: "Si la Justicia determina que algún funcionario se equivocó de camino, lo tendrá que pagar"

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 7 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 25 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 25 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 26 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 27 minutos