La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía







Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

Un joven de 21 años intentó escapar corriendo de un colegio de La Plata cuando fue a votar y le informaron que debía quedarse como presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a volver a la escuela para cumplir con su obligación.

La apertura de las elecciones legislativas bonaerenses se demoró este domingo en varios colegios por la ausencia de autoridades de mesa, y lo mismo sucedió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. El chico se acercó a votar alrededor de las 8:20, pero su mesa aún no estaba conformada.

En ese contexto, según informó el medio platense 0221, una mujer se asomó a la vereda y le pidió a los policías que convocaran a la primera persona de la fila para reemplazar al presidente de mesa, que no se había presentado. Sin embargo, el chico se negó y trató de salir corriendo.

Los efectivos lo persiguieron, lo alcanzaron a la media cuadra y lo obligaron a volver a la escuela para que cumpliera con el requerimiento. Además, le recordaron que podía enfrentar consecuencias legales si no aceptaba, por lo que finalmente el joven se quedó como autoridad de mesa.

Elecciones 2025: el gobierno bonaerense destacó que "todo marcha con normalidad" El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, resaltó en conferencia de prensa que las elecciones se desarrollan "con normalidad". "El sábado a las 19 ya se habían entregado todas las urnas en las escuelas y desde las 20 hay personal policial, que pasó la noche garantizando la seguridad de los cuartos oscuros. Hoy tenemos más de 32 mil efectivos que están trabajando en la seguridad interna y externa de las escuelas", detalló.