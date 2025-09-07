7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

La insólita situación se dio minutos después de las 8 en un colegio de 7 y 33. Un chico de 21 años intentó escapar cuando le avisaron que debía quedarse como autoridad, pero los efectivos lo obligaron a regresar.

Por
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

Un joven de 21 años intentó escapar corriendo de un colegio de La Plata cuando fue a votar y le informaron que debía quedarse como presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a volver a la escuela para cumplir con su obligación.

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 
Te puede interesar:

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

La apertura de las elecciones legislativas bonaerenses se demoró este domingo en varios colegios por la ausencia de autoridades de mesa, y lo mismo sucedió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. El chico se acercó a votar alrededor de las 8:20, pero su mesa aún no estaba conformada.

En ese contexto, según informó el medio platense 0221, una mujer se asomó a la vereda y le pidió a los policías que convocaran a la primera persona de la fila para reemplazar al presidente de mesa, que no se había presentado. Sin embargo, el chico se negó y trató de salir corriendo.

Los efectivos lo persiguieron, lo alcanzaron a la media cuadra y lo obligaron a volver a la escuela para que cumpliera con el requerimiento. Además, le recordaron que podía enfrentar consecuencias legales si no aceptaba, por lo que finalmente el joven se quedó como autoridad de mesa.

Elecciones 2025: el gobierno bonaerense destacó que "todo marcha con normalidad"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, resaltó en conferencia de prensa que las elecciones se desarrollan "con normalidad". "El sábado a las 19 ya se habían entregado todas las urnas en las escuelas y desde las 20 hay personal policial, que pasó la noche garantizando la seguridad de los cuartos oscuros. Hoy tenemos más de 32 mil efectivos que están trabajando en la seguridad interna y externa de las escuelas", detalló.

"Hay más de 5.300 efectivos de las fuerzas federales que están colaborando con este proceso, la mayoría en el Conurbano, y estamos en permanente comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación que fueron responsables de coordinar todo el operativo. Hasta ahora no se registró ningún incidente de violencia, ninguna situación conflictiva y todo marcha con normalidad", informó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

play

Votó Valenzuela: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Milei"

play

Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60%

play

Votó Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

play

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

play

Votó Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay agresiones ni insultos"

Rating Cero

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
play

Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

últimas noticias

Este pueblo conserva sus calles empedradas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo escondido: es de los mejores del mundo

Hace 6 minutos
Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Hace 17 minutos
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Hace 21 minutos
play
La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 26 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 28 minutos