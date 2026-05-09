9 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo en Rosario: quisieron tener sexo en el avión y fueron detenidos por exhibicionismo

Dos pasajeros que regresaban desde Panamá protagonizaron el insólito episodio en primera clase. La Policía intervino tras la denuncia de la tripulación de Copa Airlines y aprehendió a los involucrados.

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En un avión de Copa Airlines

En un avión de Copa Airlines, en primera clase, hubo un acto de exhibicionismo público que involucró a una pareja. 

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Una situación insólita se vivió dentro de un avión comercial que llegaba desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario, cuando un hombre de 55 años y una mujer de 60 fueron detenidos bajo el cargo de "exhibicionismo público" por tratar de tener sexo a bordo de la aeronave. Tras la denuncia de la tripulación, la Policía detuvo a los involucrados.

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Tal lo informó la agencia Noticias Argentinas, el parte policial confirmó lo sucedido y, en cuanto al accionar de la fuerza de seguridad, reveló que "se llevó adelante el servicio en el aeropuerto", procedimiento que inició luego de que el personal de la línea comercial Copa Airlines realizara la denuncia formal.

"Habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones", subraya la acusación sobre el hecho que tuvo lugar en el trayecto proveniente de Centroamérica, y "por tal motivo se procede a la aprehensión de ambas personas", concluye el escrito.

Aeropuerto Rosario
El hombre y la mujer que intentaron tener sexo en el avión de Copa Airlines fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

El hombre y la mujer que intentaron tener sexo en el avión de Copa Airlines fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Los implicados en este escándalo sexual son Mauricio C. y Sandra O., quienes ocupaban asientos en la primera clase del vuelo. Tras el arribo a suelo santafesino, los efectivos de la Policía local trasladaron a ambos hacia la comisaría 12ª, dependencia en la que se les atribuyeron los cargos por "exhibicionismo público" y por los que deberán enfrentar a la Justicia.

Los detalles del operativo y la bronca de los pasajeros

"Creo que estuvimos hasta la 1:30 de la mañana", comentó el periodista Juan Junco, quien viajaba en la misma aeronave proveniente de Panamá y refirió, en comunicación con el diario La Capital, el revuelo que causó la situación en la terminal aérea. "Cuando llegamos, el aeropuerto era Intrusos", acotó entre risas.

La versión principal indica que los protagonistas, que no eran pareja, mantuvieron relaciones sexuales en sus butacas frente al resto de los pasajeros. Una mujer que viajaba junto a su nieta advirtió algo raro y, luego, una azafata dio aviso a sus superiores para activar el protocolo correspondiente.

La intervención de la PSA generó malestar entre los viajeros debido a la demora tras el aterrizaje, mientras que otras autoridades de la terminal aclararon que no era necesario retener a todos los pasajeros dentro de la nave. Por ahora, la causa permanece bajo la órbita de la Justicia provincial santafesina.

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