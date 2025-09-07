7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Votó Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas"

El dirigente social, candidato a diputado por Fuerza Patria para las elecciones de octubre, aseguró que la participación es "mucho mejor de lo que se había previsto". "Soy optimista, no hay que quedarse en casa", sostuvo.

Por

Grabois votó en un colegio de Vicente López.

Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para las elecciones de octubre, votó este domingo en los comicios bonaerenses, se mostró optimista por el resultado y destacó que el nivel de participación es "mucho mejor de lo que se había previsto", pero llamó a "no quedarse en casa".

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires
Te puede interesar:

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

"Tengo muy buenas expectativas", afirmó el dirigente social, quien votó pasado el mediodía en un colegio de Vicente López. También señaló que la participación, que llegaba al 29,7% del padrón según el corte de las 12, "es dispar, pero mucho mejor de lo que se había previsto".

"La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor que se inventó hasta ahora. Y funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y ciudadanos ejercen con su voto lo que sienten y piensan de una situación establecida", remarcó a C5N.

"Ojalá la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudieran hablar y debatir más cosas, pero tenemos esto. Cuidémoslo. Vayan a votar, porque en el cuarto oscuro se define mucho. Ese es mi deseo para hoy", sostuvo. También señaló que estas elecciones son "un pasito".

"Tenemos otro paso importante en octubre, y la elección de todos los días, que es la más importante: ser buen compañero, buen vecino, buena persona. Nunca burlarse de los que están peor que nosotros; como decía Francisco, solamente mirar de arriba para abajo para levantar al que está caído", agregó.

Grabois destacó que "cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre o marcar un casillero, esa urna hay que valorarla y cuidarla un montón". Consultado sobre si se sentía optimista, respondió: "No sabés cuánto. Pero hay que ir, no hay que quedarse en casa".

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró optimista sobre la participación electoral en los comicios legislativos de este domingo y adelantó que, pese al elevado ausentismo que se registró en otras provincias, esperan que "se exprese la mayor parte" del padrón.

"El resultado está previsto a partir de las 21, tres horas después del cierre de los comicios, siempre y cuando estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales", explicó a C5N. Consultado por Bernardo Maniago sobre la participación, que en las últimas elecciones fue del 76%, Bianco confió en que no será menor.

"Veremos. En las otras provincias los porcentajes han sido, en la mayoría de los casos, visiblemente menores a experiencias pasadas", señaló en relación a las jurisdicciones que también desdoblaron los comicios.

"Nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso, obviamente, le da mayor legitimidad a los resultados", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar

play

Massa insistió con la participación: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

Elecciones legislativas en la Provincia: detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Bondarenko: "Si la Justicia determina que algún funcionario se equivocó de camino, lo tendrá que pagar"

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 14 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 32 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 32 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 33 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 34 minutos