Votó Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas"

El dirigente social, candidato a diputado por Fuerza Patria para las elecciones de octubre, aseguró que la participación es "mucho mejor de lo que se había previsto". "Soy optimista, no hay que quedarse en casa", sostuvo.

Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para las elecciones de octubre, votó este domingo en los comicios bonaerenses, se mostró optimista por el resultado y destacó que el nivel de participación es "mucho mejor de lo que se había previsto", pero llamó a "no quedarse en casa".

"Tengo muy buenas expectativas", afirmó el dirigente social, quien votó pasado el mediodía en un colegio de Vicente López. También señaló que la participación, que llegaba al 29,7% del padrón según el corte de las 12, "es dispar, pero mucho mejor de lo que se había previsto".

"La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor que se inventó hasta ahora. Y funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y ciudadanos ejercen con su voto lo que sienten y piensan de una situación establecida", remarcó a C5N.

"Ojalá la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudieran hablar y debatir más cosas, pero tenemos esto. Cuidémoslo. Vayan a votar, porque en el cuarto oscuro se define mucho. Ese es mi deseo para hoy", sostuvo. También señaló que estas elecciones son "un pasito".

"Tenemos otro paso importante en octubre, y la elección de todos los días, que es la más importante: ser buen compañero, buen vecino, buena persona. Nunca burlarse de los que están peor que nosotros; como decía Francisco, solamente mirar de arriba para abajo para levantar al que está caído", agregó.

Grabois destacó que "cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre o marcar un casillero, esa urna hay que valorarla y cuidarla un montón". Consultado sobre si se sentía optimista, respondió: "No sabés cuánto. Pero hay que ir, no hay que quedarse en casa".

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró optimista sobre la participación electoral en los comicios legislativos de este domingo y adelantó que, pese al elevado ausentismo que se registró en otras provincias, esperan que "se exprese la mayor parte" del padrón.

"El resultado está previsto a partir de las 21, tres horas después del cierre de los comicios, siempre y cuando estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales", explicó a C5N. Consultado por Bernardo Maniago sobre la participación, que en las últimas elecciones fue del 76%, Bianco confió en que no será menor.

"Veremos. En las otras provincias los porcentajes han sido, en la mayoría de los casos, visiblemente menores a experiencias pasadas", señaló en relación a las jurisdicciones que también desdoblaron los comicios.

"Nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso, obviamente, le da mayor legitimidad a los resultados", concluyó.