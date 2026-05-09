El gendarme argentino estuvo detenido 448 días donde detalló las torturas, el aislamiento y el momento exacto en que una conversación de WhatsApp lo convirtió en un “objetivo” del chavismo.

Luego de haber declaro ante la Justicia, el gendarme argentino, Nahuel Gallo, habló por primera vez ante las cámaras y contó en primera persona lo que le tocó vivir mientras estuvo detenido en Venezuela cuando ingresó para visitar a su esposa e hijo.

Gallo, que estuvo 448 días en cautiverio durante el gobierno de Nicolás Maduro, reconoció que sufrió torturas, un aislamiento extremo y que todo ello lo llevó a pensar decisiones drásticas como hasta suicidarse.

Su calvario comenzó el 8 de diciembre de 2024 cuando tenía previsto cruzar la frontera desde Cúcuta (Colombia) hacia Venezuela y al llegar a las oficinas de Migraciones fue interceptado por agentes de civil que, sin identificarse, fue sometido a un interrogatorio fuera de lo común.

“Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos ”, aseveró en una entrevista con TN Internacional y agregó: “Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían arma, pero no tenían placa identificatoria”.

A pesar de tener toda su documentación correspondiente y los dólares necesarios para su estadía, los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) solo se centraron en su celular , donde una conversación por WhatsApp con su esposa fue el determinante para terminar preso. “Querían ver si hablaba mal de su presidente” , recordó ya que había encontrado un comentario sobre la situación política y social del país caribeño.

“Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación privada con mi mujer, pero no les importó”, señaló y detalló: “Ya me trataban diferente. Se enojaron porque les había mentido”. Desde ese momento, el calvario comenzó de manera extrema: los golpes se intensificaron y le cubrieron la cabeza, iniciando un proceso de detención arbitraria que duraría más de un año. El gendarme mendocino describió el tiempo en cautiverio como un periodo de tortura física y psicológica.

Nahuel Gallo sufrió maltrato físico y psicológico extremo en Venezuela

Nahuel Gallo denunció que los golpes eran frecuentes “por ser gendarme o por ser argentino” y confesó que durante el encierro y la incertidumbre lo llevaron a analizar situaciones extremas para su vida: “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”.

En un repaso de cuál fue el peor momento, Gallo aseveró que fue durante la fase inicial, especialmente el mes de diciembre: “No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda... uno piensa muchas cosas”.

Ahora ya en su país y junto a su familia, el argentino busca justicia donde ya presentó denuncias formales por las torturas sufridas.