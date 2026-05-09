La nueva vida de Daniela Ballester tras sufrir un ACV: "Si no te cuidás vos no te cuida nadie" La conductora fue entrevistada en Divino Tesoro y resaltó la importancia de la prevención médica. Además, describió los síntomas que sintió previo al accidente cerebrovascular hemorrágico. "Lo que pasó me dijo que algo tiene que cambiar”, señaló. Por + Seguir en







Daniela Ballester estuvo en Salud Divino Tesoro.

La conductora de El Diario, Daniela Ballester, fue entrevistada este sábado en Salud, Divino Tesoro sobre la nueva vida que atraviesa, luego de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Con una gran actualidad laboral y personal se refirió a la importancia de la prevención médica y los síntomas que sintió previo al ACV. "Si no te cuidás vos no te cuida nadie", alertó.

“No me siento necesariamente una persona muy estresada. Yo soy muy activa, pero no necesariamente muy estresada. Hay cosas que, como todos, tenemos que resolver, llevarla con más calma, eso sí”, reflexionó Ballester en un primer momento en una entrevista con Natalia Paratore.

En este marco, puso el ejemplo de que cuando va a buscar a su hijo al colegio "llegamos caminando y nos tomamos 10 minutos para estar sentados en el árbol al frente de casa”. “Yo creo que siempre he disfrutado mucho de la vida. Mi trabajo no me estresa, me encanta. No es por ahí, creo, pero sí es cierto que tiene que ser un poco más. Hay algo que me dijo que algo tiene que cambiar”, analizó la conductora de El Diario.

Acerca del viaje en la ambulancia rumbo al sanatorio, que ella misma pudo llamar desde su casa, donde estaba sola al momento de sufrir el ACV, Daniela explicó que recibió ayuda de sus vecinos del edificio y, pese a calificarse como una persona "fuerte", recordó: "Te juro que iba llorando del dolor que tenía. Era la primera vez que me pasaba. No sabía lo que era, pero era algo raro".

"Por suerte ahora puedo decir que gracias a Dios el aviso fue ese, un dolor de cabeza, y que el final fue este. Los médicos me miraban para ver si había algo que no podía mover por mis propios medios. Yo estuve siempre consiente en la ambulancia. Si hubiera pasado más tiempo todo iba a ser peor y tener otras consecuencias", agregó luego Ballester.