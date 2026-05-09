9 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La nueva vida de Daniela Ballester tras sufrir un ACV: "Si no te cuidás vos no te cuida nadie"

La conductora fue entrevistada en Divino Tesoro y resaltó la importancia de la prevención médica. Además, describió los síntomas que sintió previo al accidente cerebrovascular hemorrágico. "Lo que pasó me dijo que algo tiene que cambiar”, señaló.

Por

Daniela Ballester estuvo en Salud Divino Tesoro. 

La conductora de El Diario, Daniela Ballester, fue entrevistada este sábado en Salud, Divino Tesoro sobre la nueva vida que atraviesa, luego de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Con una gran actualidad laboral y personal se refirió a la importancia de la prevención médica y los síntomas que sintió previo al ACV. "Si no te cuidás vos no te cuida nadie", alertó.

Me esposaron los pies, me esposaron las manos, reveló Nahuel Gallo
Te puede interesar:

Nahuel Gallo, sobre su detención en Venezuela: "Pensé en quitarme la vida"

“No me siento necesariamente una persona muy estresada. Yo soy muy activa, pero no necesariamente muy estresada. Hay cosas que, como todos, tenemos que resolver, llevarla con más calma, eso sí”, reflexionó Ballester en un primer momento en una entrevista con Natalia Paratore.

En este marco, puso el ejemplo de que cuando va a buscar a su hijo al colegio "llegamos caminando y nos tomamos 10 minutos para estar sentados en el árbol al frente de casa”. “Yo creo que siempre he disfrutado mucho de la vida. Mi trabajo no me estresa, me encanta. No es por ahí, creo, pero sí es cierto que tiene que ser un poco más. Hay algo que me dijo que algo tiene que cambiar”, analizó la conductora de El Diario.

Acerca del viaje en la ambulancia rumbo al sanatorio, que ella misma pudo llamar desde su casa, donde estaba sola al momento de sufrir el ACV, Daniela explicó que recibió ayuda de sus vecinos del edificio y, pese a calificarse como una persona "fuerte", recordó: "Te juro que iba llorando del dolor que tenía. Era la primera vez que me pasaba. No sabía lo que era, pero era algo raro".

"Por suerte ahora puedo decir que gracias a Dios el aviso fue ese, un dolor de cabeza, y que el final fue este. Los médicos me miraban para ver si había algo que no podía mover por mis propios medios. Yo estuve siempre consiente en la ambulancia. Si hubiera pasado más tiempo todo iba a ser peor y tener otras consecuencias", agregó luego Ballester.

Sobre el final de la entrevista, la periiodista le dejó un mensaje a los televidentes: destacó la importancia de ir al médico y hacerse los controles necesarios para "estar atentos a cualquier síntoma". "Jamás hay que automedicarse, nunca jamás, en mi caso podría haberme cambiado la historia si me tomaba una aspirina para calmar el dolor de cabeza y quedarme esperando. Yo estoy feliz y agradecida con todos los médicos y enfermeros. Fueron casi familia. Gracias a todos", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hospital donde fue tratado Ángel.

Sorpresivo giro en el caso Ángel: la Justicia sumó nuevas pericias que apuntan a una enfermedad

play

Temporal en la Costa Atlántica: la espuma marina invadió la playa de Quequén y sorprendió a los vecinos

La cultura incel se agita principalmente online.

Qué hay detrás de la cultura incel, el movimiento online que promueve el odio contra las mujeres

play

Alerta por viento en Buenos Aires: el ciclón extratropical genera ráfagas huracanadas y oleaje en la costa

Defensa Civil trabajó en los operativos de emergencia.

Temporal en el AMBA: viento, inundaciones y evacuados en Villa del Mar

El calendario tiene otra jornada de descanso.

Decretan feriado para el 15 de mayo y hay fin de semana largo: quiénes lo pueden disfrutar

Rating Cero

Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel
play

La nueva canción de Emilia Mernes, ¿con indirecta a Tini Stoessel?

Mirtha Legrand ya tiene el alta: confirmaron cuándo será su regreso a la tele

Tensión con la sucesión y herencia que les dejó a sus tres hijas Luis Brandoni tras su fallecimiento el 20 de abril del corriente año.

¿Conflicto en puerta? Se filtró cuál sería la verdadera herencia de Luis Brandoni

Escándalo con dos conductoras de América: llantos y pedido de disculpas

Escándalo en América: acusan a Mariana Fabbiani de burlarse de Karina Mazzocco por la cancelación de su programa

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa luego de un año y medio de relación.

Pampita confirmó su separación tras los intensos rumores de crisis con su pareja

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 
play

"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

últimas noticias

play
Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel

La nueva canción de Emilia Mernes, ¿con indirecta a Tini Stoessel?

Hace 5 minutos
Mariano Navone avanzó por primera vez a la tercera ronda del Master 1000 de Roma. 

Roma: Navone logró la victoria más importante de su carrera

Hace 20 minutos
play

La nueva vida de Daniela Ballester tras sufrir un ACV: "Si no te cuidás vos no te cuida nadie"

Hace 1 hora
El MV Hondius llega a las Islas Canarias.

La OMS confirmó un nuevo contagio de hantavirus y ya son seis los casos positivos

Hace 1 hora

Mirtha Legrand ya tiene el alta: confirmaron cuándo será su regreso a la tele

Hace 1 hora