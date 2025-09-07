Elecciones bonaerenses: realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela donde debía votar La escuela 45 "Luis Piedrabuena", en Remedios de Escalada, amaneció con una gigantografía del fotógrafo que todavía permanece en terapia intensiva tras ser agredido por la Gendarmería Nacional en marzo de este año. Por







Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Una gigantografía con la imagen de Pablo Grillo, el fotógrafo que aún se recupera de las severas lesiones sufridas meses atrás tras un ataque de la Gendarmería Nacional en una de las tantas marchas contra el Gobierno, apareció en la Escuela Nº 45 “Luis Piedrabuena”, de Remedios de Escalada.

Se trata de la escuela en la que el fotógrafo debería haber ido a votar, en momentos en que continúa su tratamiento tras el grave episodio ocurrido en marzo.

La enorme imagen funciona como una manera de representar su presencia en el proceso electoral del que no puede participar de forma directa debido a su delicado estado de salud.

Pablo Grillo X (@kalofotograma) Ataque a Pablo Grillo: el informe balístico concluyó que el gendarme Héctor Guerrero incumplió el protocolo El informe balístico realizado en el marco de la causa que investiga el ataque de Gendarmería al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, en el contexto de una protesta de jubilados, concluyó que el cabo Héctor Jesús Guerrero no cumplió con el protocolo establecido en el manual de las pistolas lanzagases para limitar el riesgo de causar daños.

"De los elementos aportados y en base a las experiencias realizadas, se pudieron descartar disparos efectuados con un ángulo de inclinación ascendente del arma de 45° y con una inclinación descendente de la misma comprendida entre los 30° y 45°", expresa el texto, difundido por el periodista de C5N Ariel Zak en su cuenta de X.

La querella había pedido a la jueza María Servini, entre otros puntos, establecer posición, altura, dirección y ángulo del cañón del arma, pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660, al momento del disparo. De esta forma, se estableció que el gendarme disparó de forma recta, lo que supone una intención no de disuasión en el contexto de una manifestación sino de causar daño directo.