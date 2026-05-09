Boca y Huracán empatan 1-1 y definirán en el alargue los octavos de final en La Bombonera

El Xeneize, que viene de dos derrotas seguidas en la Copa Libertadores, quiere revertir su imagen y arrancar con el pie derecho los duelos de eliminación directa en el campeonato local. Dirige el árbitro Pablo Echavarría.

Boca pierde con Huracán, en La Bombonera, por el segundo encuentro de los octavos de final del Torneo Apertura. El Xeneize, que viene de capa caída por las dos derrotas en la Copa Libertadores, mantiene su ilusión en el campeonato local donde es candidato. Dirige el árbitro Pablo Echavarría.

Empezó otro torneo con el arranque de los playoffs y Boca lo sufrió desde el primer minuto. Los mata-mata del Torneo Apertura se juegan con otra intensidad, muy distinta a la fase regular donde el objetivo es sumar puntos. Y el Xeneize volvió a mostrar problemas en esos partidos decisivos, en los que no hay margen de error y el que pierde queda eliminado. En el inicio del encuentro, esa presión se hizo evidente dentro de la cancha.

A los 5' del primer tiempo, en una salida del fondo fallida entre el arquero Leandro Brey y Milton Delgado, el Globo aprovechó, presionó bien arriba y con un zurdazo cruzado de Leonardo Colo Gil, enmudeció a toda la Bombonera, que no espera estar 1-0 abajo en el arranque del partido. Primer gol del volante en el torneo en Huracán. Para colmo, el local sufrió la lesión de Adam Bareiro, que fue reemplazado por una lesión muscular.

El equipo de Diego Martínez cambió rápido el libreto y empezó el show de su arquero, Hernán Galíndez. El 1 de la Selección de Ecuador demostró por qué jugará el Mundial 2026 y sacó 6 pelotas de gol. Literal. Fue el guardameta que más situaciones de gol evitó en un tiempo en todo el campeonato local.

A repasar. Un cabezazo imposible a Lucas Blondel en el ángulo que era gol en contra en todos lados, dos remates desde lejos de Delgado, un derechazo cruzado de Santiago Ascacibar, un mano a mano y un cabezazo a quemarropa de Miguel Merentiel. Una actuación consagratoria del argentino nacionalizado ecuatoriano en un primer tiempo a pedir del conjunto de Parque Patricios.

El segundo tiempo fue un monólogo de Boca. Con el dominio absoluto de la pelota y Huracán replegado cerca de su arco, el equipo del Sifón Úbeda salió decidido a buscar el empate. El Globo armó un muro con diez jugadores detrás de la línea del balón e intentó cerrarle todos los caminos al Xeneize, que igualmente logró generar peligro. La más clara llegó rápido: tras un centro de Tomás Aranda, Boca estrelló una pelota en el palo y quedó a centímetros de la igualdad. La Bombonera empezaba a empujar y el empate parecía cada vez más cerca.

Mirá el gol del partido entre Boca y Huracán, por los octavos de final

Embed ARRIBA EL GLOBO



Huracán presionó y Leonardo Gil definió para el 1-0 ante Boca en la Bombonera. #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/yy6jhX6hoi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

Embed TRAS REVISIÓN DE VAR, HAY GOL DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE HURACÁN #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Z2qwMrgSYE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

Boca vs. Huracán, en La Bombonera: las formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt (Malcom Braida), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar (Exequiel Zeballos), Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro (Milton Giménez). DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo (Hugo Nervo), Leandro Lescano; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil (Erik Ramírez), Facundo Kalinger (Juan Bisanz); Oscar Cortés (Manuel Ojeda) y Jordy Caicedo (Oscar Romero). DT: Diego Martínez.