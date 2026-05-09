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Cuál fue la frase que determinó la relación actual entre Nicole Neumann y Manu Urcera

La actriz y modelo sorprendió cuando se refirió a su pareja con unas palabras particulares que levantaron sospechas.

Cuál fue la frase que determinó la relación actual entre Nicole Neumann y Manu Urcera
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La actriz le dedicó unas palabras fuertes a su marido que levantaron rumores de separación. 

La actriz le dedicó unas palabras fuertes a su marido que levantaron rumores de separación. 

Captura de pantalla
  • Nicole Neumann habló sobre el presente de su relación con Manu Urcera y dejó una frase que generó repercusión.
  • La modelo explicó que la llegada de Cruz modificó por completo la dinámica familiar y la rutina de la pareja.
  • Urcera reconoció que todavía está en un proceso de adaptación entre las exigencias del automovilismo y la paternidad.
  • Aunque aparecieron diferencias vinculadas a los tiempos y las responsabilidades, ambos descartaron una separación.

Las declaraciones recientes de Nicole Neumann volvieron a instalar rumores sobre una posible crisis con Manu Urcera, aunque detrás de sus palabras apareció una explicación vinculada al cambio de vida que atravesaron tras convertirse en padres.

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Todo comenzó cuando la modelo habló sobre el presente de la pareja y deslizó una frase que rápidamente llamó la atención: “Las cosas cambiaron”. La expresión encendió especulaciones alrededor de un posible distanciamiento, sobre todo porque también reconoció que existen aspectos que su marido “podría mejorar” en relación con la organización de sus tiempos y las obligaciones familiares.

Nicole Neumann

Sin embargo, Neumann aclaró que no se trata de una ruptura ni de una crisis terminal, sino de una etapa distinta marcada por el nacimiento de Cruz. Según explicó, la llegada del bebé modificó las prioridades y obligó a ambos a reorganizar sus rutinas en medio de las exigencias laborales y la exposición permanente que implica su vida pública.

En ese contexto, también dejó entrever que las responsabilidades de la paternidad generan tensiones lógicas en una pareja que debe equilibrar trabajo, viajes y vida familiar. Las competencias y entrenamientos de Urcera forman parte de una agenda intensa que, muchas veces, impacta en la dinámica cotidiana.

Qué dijo Nicole Neumann sobre su relación con Manu Urcera

Crisis no, pero sí... yo a veces le voy diciendo que ahora las cosas son así, cambiaron, no son como antes”, expresó Nicole Neumann al referirse al vínculo con Manu Urcera y a la transformación que atravesaron desde el nacimiento de su hijo.

La modelo explicó que la maternidad volvió distinta la organización diaria y sostuvo que ya no existe la misma libertad que tenían antes. “No es lo mismo a cuando tenés una personita esperando a que llegues para jugar con vos”, señaló, dejando en claro que el centro de la rutina familiar hoy pasa por Cruz.

Nicole Neumann junto a Cruz y Manu Urcera en la vuelta a casa
Nicole Neumann junto a Cruz y Manu Urcera y la imagen familiar de la vuelta a casa.

Nicole Neumann junto a Cruz y Manu Urcera y la imagen familiar de la vuelta a casa.

Por su parte, Manu Urcera también habló sobre esta nueva etapa y sorprendió con una autocrítica. “Soy un poco egoísta”, admitió el piloto, al reconocer que la dinámica del automovilismo profesional lo acostumbró a priorizar durante años sus entrenamientos y competencias.

Pese a esas diferencias, Nicole defendió a su pareja y aseguró que es un “padrazo” y que está completamente enamorado de su hijo, una definición que refleja que el vínculo continúa firme, aunque atravesado por los desafíos propios de esta nueva etapa familiar.

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