Qué hay detrás de la cultura incel, el movimiento online que promueve el odio contra las mujeres

Compuesto por varones, sienta sus bases en responsabilizar al género femenino por su exclusión de la sociedad. Con fuerte presencia digital, también suelen caracterizarse por sus problemas para vincularse.

En medio del avance de gobiernos ultraconservadores a nivel mundial, cuyo núcleo gira alrededor del patriarcado mostrarse en contra de las minorías y políticas populares, es posible percibir con fuerza la presencia de un movimiento particular: el incelismo. ¿Qué significa? El concepto refiere a ser un célibe involuntario , término utilizado para hombres jóvenes que reconocen en sí mismos la dificultad para poder vincularse por un rechazo sistemático por parte de las mujeres.

El movimiento nació en la década del 90 y aún permanece vigente. Igualmente, es importante aclarar que esta terminología no solo se reduce a que un hombre que no tiene sexo, sino que abarca una serie de comportamientos y acciones que describen a esta comunidad.

Si bien en Argentina esta cultura se muestra un poco difusa, sí muestra rasgos que son transversales a los que se ven en Estados Unidos y Europa, donde se manifiestan con más fuerza y claridad.

"Este movimiento, principalmente regido por odio y resentimiento hacia las mujeres, tiene que ver con la premisa de que 'el feminismo se organizó y me quitó derechos, somos víctimas de las mujeres'... Hay una constante victimización en la que ellos no pueden desplegar toda su violencia con la libertad con la que las otras generaciones han podido hacerlo" , señaló Sol Despeinada, sexóloga clínica y docente de la UBA, en diálogo con C5N .

Para ella, "las mujeres les deben sexo y atención" a los hombres que integran esta cultura, cuya situación personal es muy particular. Habitan principalmente el mundo digital, con fuerte presencia en plataformas como Discord, Reddit, TikTok, Instagram y también X.

El crecimiento del fenómeno se da prácticamente de la mano con el auge de las redes sociales. En un mundo globalizado donde todos tenemos el teléfono en la mano, las plataformas digitales se transformaron en un caldo de cultivo para que este movimiento se agite y encuentre aliados de manera casi natural.

Además, hablando en términos generales, la especialista indicó que "los jóvenes de este movimiento suelen ser mantenidos por sus padres, no son independientes económicamente, su mundo suele ser las cuatro paredes de su habitación y suelen estar hiperestimulados por la pornografía".

En cuanto al perfil de los hombres que forman parte de esta cultura, en general se encuentran entre la adolescencia y los 30 años: "Están en una etapa de megaexposición, todo el tiempo idealizando expectativas o yendo a buscar una expectativa perfecta y recontra pornográfica que no se va a cumplir y por lo tanto están condenados a la frustración. No toleran el rechazo y todo el tiempo argumentan, por ejemplo, que ya no se le puede hablar a una chica porque 'te mira mal'. Se victimizan y creen que son discriminados por ser varones".

A partir de las nuevas masculinidades y de los cuestionamientos a los roles de género, los "incels", se encuentran navegando una crisis de representación que hace que todos sus rasgos se potencien. "Con las mujeres gozando de mayor autonomía y sin necesitar de los varones, se pone en crisis los modelos y dispositivos masculinos para vincularse, muchas veces reglamentados por las relaciones de poder económico o cualquier otro tipo de poder", graficó.

aborto - 30-12 El feminismo representó una crisis para esta cultura. Télam

De esta manera, sumergidos en una crisis de época en cuanto a las relaciones y la ausencia de herramientas para vincularse, el cambio de seteo en las mujeres también juega un rol muy importante a la hora de formar parejas heterosexuales. Las mujeres hoy ya no sueñan con ser "la Susanita mantenida" ni tiene como objetivo principal ser madres, sino que tienen aspiraciones profesionales por fuera de los deseos y expectativas que pone la sociedad en ellas. Y esto, por muy raro que suene, es lo que genera el problema.

Compra de contenido erótico y novias virtuales: una forma particular de vincularse dentro del ámbito incel

Para Sol Despeinada, una de las voces más potentes dentro de la materia de género en redes sociales, este déficit en los vínculos provoca que los incels incurran en formas de relaciones menos dañinas para ellos mismos.

Ante la dificultad de poder conocer a una mujer real, la compra de contenido es una de las variables que crece hoy en día. No por nada también vemos cada vez a más jovencitas que se inclinan por ganar dinero en dichas plataformas: hay un mercado interesado allá afuera.

"Siempre va a salir mal el vínculo con una mujer real, porque la única experiencia que tienen son experiencias en el orden de la fantasía y de la ficción, como podría ser la pornografía o los juegos online, reflexionó.

En la misma línea, la creciente tendencia de las novias virtuales sienta un precedente: hombres que contratan mujeres (que ni se sabe si son mujeres en realidad) de forma digital, a quienes les pagan para que les pregunten cómo fue su día, cómo estuvieron en el trabajo y hasta con quienes pueden entablar "conversaciones subidas de tono".

Para la profesional, "estos varones satisfacen su necesidad vincular sin necesidad de romper la pantalla, convirtiéndose en algo que no puede traducirse al orden de lo real, de lo palpable. Termina siendo siempre algo abstracto".

Del dicho al hecho: de los discursos de odio a convertirse en (potenciales) femicidas

Con la frustración como síntoma principal de esta cultura, la docente enfatiza en que para este tipo de varones, la mujer no es un sujeto sino que es un objeto.

La violencia digital, de cierto modo, sí que termina teniendo consecuencias. De todas formas, Sol aclara que no todo varón violento es un incel, no todo incel termina siendo un femicida ni todo varón violento termina siendo un femicida.

Este tipo de comportamientos dentro del ámbito digital, por supuesto que genera un clima, porque según Sol, "siempre va a haber un varón que habilita y aplaude a otro varón, que acompaña esa violencia. Y justamente esta violencia se termina transformando en una declaración de principios: lo que es una experiencia personal pasa a ser la norma dentro de una masa homogénea que se comporta y piensa de la misma manera".

En un marco normativo que no solo habilita y naturaliza la violencia, sino que también la alienta, no es sorpresivo encontrarse con varones que se sientan con el ánimo y la "complicidad" para matar. Según Sol, "hay un tipo de motivación de eso".

El año pasado, la serie Adolescence volvió a poner de moda el concepto y encendió las alarmas sobre esta temática, pero yendo a lo inmediato, hace apenas algunas semanas Rosario se vio sacudida a partir del femicidio de Sophia Civelli, quien murió en manos de su novio Valentín Alcida. El joven de 22 años finalmente tomó la decisión de quitarse la vida.

adolescence Adolescence, la serie de Netflix que volvió a poner en el foco la cultura incel.

En medio de la investigación y testimonios de amigas de la joven que aseguraban que él era "tóxico" y "celoso", salieron a la luz fuertes mensajes de odio que él mismo posteaba en sus redes sociales contra las mujeres, lo que refuerza el relato y le da credibilidad a una influencia de la cultura incel.

¿Es posible "desincelizarse"? Qué dicen las expertas

Para la especialista, sí es posible transitar un camino de "desincelización": "Creo que la gente puede reflexionar, puede revisar, recular y prestar atención a a otro punto de vista".

Este tipo de varones no tiene amigas mujeres, no se relaciona, no conocen otra forma de pensar y generalmente tienen un prejuicio por sobre la vida y la realidad de las mujeres y diversidades. "Han comprado paquetes de principios en las redes sociales, que incluye siempre la homofobia, estar en contra de derechos humanos básicos, estar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, estar en contra del feminismo, estar en contra de los activismos ambientales", describió la influencer.

Igualmente, para ella es probable que "no se hayan detenido a pensar bien" y si bien considera que son personas peligrosas, cree que pueden revertir esa postura. Más allá de tratar de salir de ese círculo vicioso y dañino, y de tener ese amigo que te diga "che, no da", hay otros factores que pueden ser fundamentales para tratar de ayudar en este proceso.

Con la educación como faro para salir del "túnel incel", la docente cree que estos chicos deben "trabajar muchísimo la frustración y el rechazo, poniendo el énfasis en que puedan tener acceso a a servicios de salud mental donde puedan conversar sobre esto".

Otra de las patas fundamentales para colaborar en esta cuestión es la Educación Sexual Integral, para que estos jóvenes puedan conocer otras formas de vincularse con su sexualidad, desde lados más humanos, reales y lógicamente menos violentos.

Igualmente, la especialista sostiene que, como sociedad, todos tenemos algo de responsabilidad en este fenómeno social. "En las familias, muchas veces, no se les otorgan herramientas que no sean basadas en la violencia. Y no está mal porque nadie nace con un chip, eso se construye, se aprende y ojo, la violencia también se desaprende. Están a tiempo, confío en que las nuevas generaciones van a poder plantear cuáles son las formas de vincularse sanamente".