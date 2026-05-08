Manuel Adorni reúne al Gabinete en medio de las tensión interna y la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Tras el respaldo del presidente Javier Milei, que quiere dejar atrás los cuestionamientos al jefe de Gabinete por su patrimonio, el equipo libertario quiere volver a poner en agenda el paquete de reformas.

Con el respaldo del presidente Javier Milei, Manuel Adorni reunirá a todo el Gabinete en Casa Rosada en medio de la tensión por las internas y también por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito . Una vez finalizado el encuentro, pautado para las 13, brindará una conferencia de prensa a las 14.

El jefe de Gabinete volverá a aparecer en público después de un raid de acusaciones, que comenzaron con los viajes a Punta del Este y a Estados Unidos, y luego siguieron con las compras de departamentos, la casa en el country de Indio Cua y sus refacciones, la cual incluye la polémica cascada de la pileta.

Pese a los esfuerzos del Gobierno de intentar despejar las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el cual, según Adorni, fue todo producto de su trabajo en el espectro privado y solo son operaciones mediáticas para desestabiliza r, las especulaciones todavía están vivas a la espera de lo que dicte la Justicia.

Según confiaron a este medio desde el entorno del ministro coordinador, la de este viernes será una “conferencia distinta”, aunque no quisieron brindar mayores detalles sobre la misma. Se espera que Adorni responda las cinco preguntas asignadas por conferencia a la prensa acreditada (después del escándalo del cierre de la sala de prensa por presunto espionaje ilegal) , aunque no se descarta que pudiesen haber otras sorpresas.

La presencia de Adorni también estará seguida de cerca después de los sorpresivos dichos de Patricia Bullrich, que reflejan cierta tensión en el frente libertario. “El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, aseveró el jueves la senadora.

En una entrevista con Neura, igualmente, Manuel Adorni adelantó que intentará hacer la presentación de la declaración jurada en cuestión entre el 25 y el 31 de julio.

"La Justicia va a aclarar todo, y cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Más de lo que se imaginan. Porque todo este padecimiento no va a quedar en silencio", desafió el jefe de Gabinete.

Manuel Adorni en la mira: la oposición pide una sesión para interpelarlo

Adorni en el Congreso

Con el empujón de las declaraciones de la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, en las que le pidió al jefe de Gabinete que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, parte de la oposición firmó un pedido para sesionar el próximo jueves 14 de mayo a las 11hs. El objetivo es interpelar a Manuel Adorni, con posibilidad de avanzar en una moción de censura -que implica desplazarlo del cargo-.

Quien se ocupó de juntar las firmas fue el diputado socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) y acompañaron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica); Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Pablo Farías y Mariela Coletta; Nicolás Massot (Encuentro Federal); Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y Nestor Pitrola de la izquierda; y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

Lo llamativo es que el documento no cuenta con la firma de diputados de Unión por la Patria. Desde ese espacio explican que su intención era tener un temario más amplio “con Adorni y temas económicos y sociales que venimos laburando” dijeron a este medio. UxP insiste hace tiempo en tratar proyectos vinculados al endeudamiento de las familias, licencias parentales, emergencia Pyme, temas de salud y PAMI.

A esto se suma la información cruzada: desde UxP algunos reniegan porque no los convocaron a firmar, algo que quienes impulsan el pedido, niegan. “En el peronismo no ven el número y creen que eso puede fortalecer a Adorni”, explicó una fuente a C5N. Lo cierto es que, la posibilidad de avanzar en un pedido de sesión desde la oposición, se contempla hace semanas.

Cuando se trató en Diputados la ley de Glaciares, los opositores alcanzaron 125 votos para apartarse del reglamento y ese número encendió expectativas para reinstalar una estrategia conocida: forzar una sesión para tratar temas incómodos para el oficialismo. Es cierto que para lograr quórum se necesitan, al menos, cuatro voluntades más que las conseguidas a comienzos de abril. En ese contexto, uno de los diputados impulsores del pedido de esta tarde dijo que “hasta Patricia Bullrich está pidiendo que presente los papeles”.

En ese contexto, Unión por la Patria también queda en una situación incómoda de cara al quórum. Aunque no firmaron el pedido de sesión, en el bloque saben que si finalmente se concreta, será “difícil no estar”. De todos modos, quienes impulsan la convocatoria no descartan ampliar el temario para incorporar algunos de los proyectos que reclama UxP.

Al peronismo tampoco le resulta necesariamente conveniente que Adorni deje el cargo ahora. La lógica es que el desgaste del vocero y jefe de Gabinete impacta directamente sobre la imagen de Milei y que una eventual salida podría permitirle al Gobierno reordenarse políticamente. El antecedente de José Luis Espert funciona como referencia cercana: cuando fue corrido de la candidatura, el oficialismo logró recalibrar la estrategia y recuperó iniciativa. Incluso, ganó la elección. “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”, dice la frase atribuida a Napoleón.

El objetivo de la sesión es apuntar a uno de los lemas más repetidos por Javier Milei: “El principio de revelación”. Quienes no se sienten para exigirle explicaciones al jefe de Gabinete, quedarán expuestos.

Vale aclarar que la ofensiva que prepara la oposición no implica el tratamiento de los temas el jueves mismo, incluso si se logra el quórum. Como ninguno de los expedientes que se llevarán al recinto cuenta con dictamen, el objetivo es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento -ambas presididas por La Libertad Avanza- para forzar su tratamiento. Es decir que, en el mejor de los escenarios, no se resolvería la suerte de Manuel Adorni el próximo jueves en el recinto, sino que sería apenas un primer paso.